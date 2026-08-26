“Cùng Việt Nam tiến bước 2026”: Xác lập kỷ lục thế giới với “10 tỷ bước xanh”

Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” chính thức trở lại với mục tiêu lập Kỷ lục Guinness thế giới “10 tỷ bước xanh-Vì Việt Nam vững bền,” lan tỏa thói quen rèn luyện sức khỏe và tinh thần đoàn kết.

Đông đảo người dân tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước 2025” tại điểm cầu hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: BND

Vào 6h ngày 30/8, người dân tại 34 tỉnh, thành phố sẽ đồng loạt tham gia đi bộ, tạo nên một hoạt động cộng đồng có quy mô rộng khắp, kết nối từ Trung ương đến địa phương.

Tiếp nối sức lan tỏa của chương trình năm 2025, hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 tiếp tục được Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức trên toàn quốc.

Với thông điệp “10 tỷ bước xanh-Vì Việt Nam vững bền,” chương trình kêu gọi người dân trên cả nước cùng rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động và chung tay lan tỏa lối sống xanh. Người dân có thể đăng ký tham gia, kết nối thiết bị và tích lũy bước chân trên cổng thông tin chính thức , cùng đóng góp vào mục tiêu chung 10 tỷ bước xanh của chiến dịch.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ công bố chương trình ngày 25/8. Ảnh: BND

Chuỗi hoạt động cao điểm của chương trình được tổ chức trong hai ngày 29-30/8/2026 trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố, với sự phối hợp triển khai của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Theo ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, thông qua chương trình, Ban Tổ chức hướng tới phát huy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng: thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại,” tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an nhân dân và quần chúng nhân dân, đồng thời khuyến khích mỗi người chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực.

Mỗi bước chân trong chương trình không chỉ là hành động rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần khuyến khích thói quen đi bộ, lựa chọn phương thức di chuyển thân thiện hơn với môi trường và nâng cao nhận thức của cộng đồng về giảm phát thải, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Năm 2025, “Cùng Việt Nam tiến bước” đã được tổ chức tại 34/34 tỉnh, thành phố, với 3.121/3.321 xã, phường, đặc khu tham gia. Tính cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, tổng số bước chân được tích lũy trên toàn quốc đạt 6 tỷ bước.

Đó là cơ sở để Ban Tổ chức chương trình hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness thế giới trong năm nay.

Ông Lê Quốc Minh cho biết trong hai ngày diễn ra sự kiện (29/8-30/8), Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành sẽ triển khai chuỗi hoạt động và trải nghiệm kết nối người dân ở nhiều lứa tuổi, các không gian tương tác về lối sống xanh, Net Zero cùng nhiều nội dung tuyên truyền, giao lưu và vận động thể chất, góp phần tạo nên một sự kiện văn hóa-thể thao có sức lan tỏa trên toàn quốc./.

Theo Vietnam+