“Cùng Việt Nam tiến bước” 2026: Nối dài hành trình 10 tỷ bước xanh

Sáng 30/8, sự kiện đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” lần thứ hai diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, tiếp nối hành trình được Báo Nhân Dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm 2025, năm nay có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các đại biểu trước vạch xuất phát. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tham dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an.

Những con số nối dài hành trình

Từ “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” của mùa đầu tiên, “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 nối dài mục tiêu thành hành trình “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”. 10 tỷ bước không phải đích đến của riêng ngày hội 30/8, mà là một hành trình dài được cộng đồng cùng tích lũy qua từng bước chân, từng ngày.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát biểu khai mạc sự kiện, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa của việc chương trình bước sang năm thứ hai: “Lần thứ hai - hai chữ ấy nghe thì giản dị, nhưng với những người tổ chức chúng tôi lại rất có ý nghĩa. Bởi tổ chức một lần thì mới là một sự kiện. Tổ chức lần thứ hai, rồi lần thứ ba, và tiếp nữa - nó bắt đầu thành một thói quen. Mà thói quen mới chính là thứ làm thay đổi một con người và có thể tạo sự thay đổi cho xã hội”.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, năm nay cũng như năm trước, những bước chân của người dân đã được lan tỏa tới tận cơ sở, từ từng xã, từng phường; không chỉ tại các quảng trường lớn mà còn ở sân đình, bờ đê hay những con dốc bản làng. Mỗi người đều có thể góp một bước chân vào bước chân chung của đất nước.

Việc lựa chọn đi bộ cũng xuất phát từ tính giản dị, dễ thực hiện của hoạt động này, khi không cần sân bãi, dụng cụ đắt tiền, không phân biệt điều kiện kinh tế hay đòi hỏi thể lực đặc biệt. Chỉ với một quyết định nhỏ mỗi ngày là đứng dậy và bước đi, mọi người đều có thể tham gia và góp phần vào hoạt động chung.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an. (Ảnh: MINH DUY)

Tinh thần ấy cũng được Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an khẳng định, tiếp nối thành công của hoạt động đi bộ đồng hành “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2025, sự kiện năm 2026 không chỉ là hoạt động thể chất cộng đồng mà còn là hành động tập thể giàu ý nghĩa chính trị-xã hội, thể hiện quyết tâm của toàn dân cùng vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe, tăng cường đoàn kết, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Hoạt động góp phần vận động nhân dân xây dựng thói quen đi bộ, nâng cao sức khỏe, bảo vệ môi trường, lan tỏa tinh thần tích cực và trách nhiệm với cộng đồng; mỗi bước chân hôm nay là một bước chân vững chắc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng. (Ảnh: MINH DUY)

Phát biểu chỉ đạo chương trình, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Từ mùa đầu tiên được tổ chức vào năm 2025, chương trình đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, thu hút hơn 1 triệu người tham gia, ghi nhận hơn 6 tỷ bước chân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tiếp nối thành công đó, năm nay chương trình mang đến thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, hướng tới mục tiêu lớn hơn, quy mô rộng hơn và ý nghĩa sâu sắc hơn.

“Chương trình đã lựa chọn một hoạt động hết sức giản dị, gần gũi và ai cũng có thể tham gia, đó là đi bộ, để từ đó truyền tải những thông điệp lớn về sức khỏe của nhân dân, về tinh thần yêu nước, về trách nhiệm công dân và phát triển bền vững. Điều làm nên giá trị của chương trình chính là từ một hoạt động thể thao quần chúng, chương trình đã kết nối thành một không gian rộng lớn từ mọi miền Tổ quốc, thể hiện một cách sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Dấu mốc Kỷ lục Guinness thế giới

Kết thúc sự kiện, “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 đã ghi nhận 1.774.268 người tham gia, đóng góp 10.068.000.515 bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính.

Qua đó, tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới (Guinness World Records) chính thức công bố “Cùng Việt Nam tiến bước” xác lập Kỷ lục Guinness thế giới - Số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức vì môi trường, với 34 tỉnh, thành phố đồng thời thực hiện hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường.

Các đại biểu tham gia đi bộ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Dấu mốc Guinness không chỉ ghi nhận quy mô của một ngày hội, mà còn ghi nhận khả năng kết nối và cùng hành động của cộng đồng trên phạm vi toàn quốc. Từ những bước chân ở quảng trường, đường phố đến từng xã, phường, hàng vạn người ở nhiều địa phương khác nhau đã cùng bước trong một thời điểm, vì một mục tiêu chung.

Trước ngày hội 30/8, hành trình đã vượt mốc 1 tỷ bước chân. Nhưng đó không phải điểm kết thúc.

Từ 1 tỷ bước chân đến 10 tỷ bước xanh, “Cùng Việt Nam tiến bước” đang đi từ một sự kiện trở thành một hành trình, từ một hành động trở thành một thói quen. Kỷ lục được xác lập trong một ngày, nhưng những bước chân sẽ tiếp tục được nối dài - vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, xanh hơn và vững bền hơn.

Hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 được triển khai từ ngày 12/8/2026, kêu gọi người dân trên cả nước đăng ký trực tuyến, tích lũy bước chân và cùng đóng góp vào hành trình “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”. Đăng ký và xem thông tin chi tiết tại: cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn Fanpage: facebook.com/cungvietnamtienbuoc Chương trình có sự đồng hành của Vietcombank - Thương hiệu đồng hành; Petrolimex - Đơn vị tài trợ Vàng; TH Group - Đơn vị tài trợ Bạc; Vietnamobile - Tài trợ dịch vụ.

Theo Báo Nhân Dân

Nguồn: https://nhandan.vn/cung-viet-nam-tien-buoc-2026-noi-dai-hanh-trinh-10-ty-buoc-xanh-post985410.html