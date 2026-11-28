Cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ tỉnh đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở

Chiều 28/11, tại phường Sầm Sơn, Cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán và các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2026, MTTQ các đơn vị trong cụm đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tất cả 14 đơn vị trong cụm đã triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình tự quản thiết thực về chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và xây dựng khu dân cư văn minh được duy trì và nhân rộng. Phong trào hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng hạ tầng giao thông tiếp tục lan tỏa. Tiêu biểu, phường Nguyệt Viên vận động hiến hơn 5.700m2 đất, trị giá 11,2 tỷ đồng; phường Nam Sầm Sơn vận động đóng góp hơn 2,5 tỷ đồng xây dựng 26 tuyến đường, dài trên 3km.

Công tác an sinh xã hội, giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được quan tâm. Các đơn vị tích cực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2027.

MTTQ các đơn vị trong cụm đã phối hợp vận động các nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; triển khai hiệu quả các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Công tác giám sát, phản biện xã hội được chú trọng, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục được phát huy, góp phần thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán đề nghị thời gian tới, MTTQ các địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, hiểu dân; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đổi mới các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhân rộng mô hình thiết thực, phù hợp với địa phương; quan tâm vận động nguồn lực chăm lo người nghèo.

Đồng thời, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, theo dõi việc giải quyết kiến nghị sau giám sát và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW; xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của Cụm thi đua, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận tại các địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán tặng hoa chúc mừng Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 1 năm 2027.

Hội nghị đã bình xét, suy tôn các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026; ký kết giao ước thi đua và bầu Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 1 năm 2027.

Phan Nga