GS.TS Trần Văn Phòng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: "Chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị kiến tạo phát triển" Qua hội thảo và thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Thanh Hóa cho thấy, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị kiến tạo phát triển là xu thế khách quan, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới. Đây không chỉ là vấn đề đặt ra đối với Thanh Hóa mà còn mang ý nghĩa gợi mở cho nhiều địa phương trên cả nước. Thực tiễn của Thanh Hóa cho thấy những kết quả khá rõ nét, từ việc tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đến triển khai phương châm chỉ đạo rõ ràng, thông suốt, xây dựng mô hình “làn xanh” hỗ trợ doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn cho các dự án còn điểm nghẽn. Tuy nhiên, quá trình vận hành vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục giải quyết, nhất là sự chưa đồng đều về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giữa các xã, phường. Có địa bàn trung tâm, một công chức phải phục vụ hơn 1.000 người dân, trong khi ở một số địa phương khác, áp lực công việc thấp hơn. Việc Thanh Hóa thẳng thắn nhận diện những bất cập này và đặt ra yêu cầu tiếp tục điều chỉnh là rất cần thiết để nâng cao chất lượng quản trị trong thời gian tới. Tôi đánh giá cao chất lượng các tham luận tại hội thảo, đặc biệt là những báo cáo có sự kết hợp giữa luận cứ khoa học với số liệu, dẫn chứng từ thực tiễn địa phương. Việc Thanh Hóa tổng kết thực tiễn sau 9 tháng và 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã cung cấp nguồn dữ liệu có giá trị, giúp các nhà khoa học, nhà quản lý có thêm cơ sở kiểm chứng, bổ sung các nhận định và đề xuất giải pháp. Những kinh nghiệm này không chỉ có ý nghĩa với Thanh Hóa mà còn có thể được nghiên cứu, vận dụng tại các địa phương có điều kiện tương đồng. Tôi tin rằng, với việc tiếp tục phát huy lợi thế, khắc phục những điểm nghẽn và đổi mới phương thức quản trị, Thanh Hóa sẽ có thêm động lực để phát triển, khẳng định vai trò đầu tàu của khu vực Bắc Trung bộ trong thời gian tới.