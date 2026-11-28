Hiến kế hoàn thiện thể chế, chính sách và phương thức tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Từ thảo luận, trao đổi, phản biện làm rõ vai trò quản trị và kiến tạo phát triển, về mối quan hệ giữa các cấp chính quyền... cho đến việc phân định thẩm quyền, bố trí nguồn lực và xác lập trách nhiệm giải trình giữa cấp tỉnh và cấp xã, phiên thảo luận bàn tròn tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa” đã mang đến góc nhìn nhiều chiều, chân thực, giàu giá trị thực tiễn, cũng như dự báo tình hình, kiến nghị giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và phương thức tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh hội thảo

Không nên phân công nhiệm vụ giống nhau khi trình độ phát triển của địa phương khác nhau

Mở đầu phiên thảo luận bàn tròn, PGS. TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo và Hành chính công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi “Cấp tỉnh và cấp xã cần phân định chức năng, nhiệm vụ như thế nào để phát huy hiệu quả quản trị, kiến tạo phát triển?”. Ông cho rằng, đối với cấp tỉnh cần tập trung điều phối liên kết vùng và phân bổ nguồn lực... Tỉnh không nên phân cấp, giao nhiệm vụ giống nhau cho các xã, phường có điều kiện, đặc thù và trình độ phát triển khác nhau.

PGS. TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo và Hành chính công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, tỉnh cần kiến tạo môi trường đầu tư, thông qua công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển, đầu tư... Đồng thời quan tâm công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, quản trị rủi ro.

Đối với cấp xã, PGS, TS Lê Văn Chiến cho rằng, cần chuyển mạnh từ tư duy hành động thụ động sang hành động chủ động, tập trung phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình. Trong đó cần chủ động phát triển kinh tế cộng đồng và bảo tồn bản sắc địa phương, cải thiện mạnh mẽ đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

PGS, TS Lê Văn Chiến lưu ý, trong quan hệ của hệ thống chính quyền địa phương, cấp xã phải trở thành “cảm biến” phản hồi chính sách để cấp tỉnh cập nhật, nắm bắt thông tin theo thời gian thực. Từ đó có những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản trị và kiến tạo phát triển...

Quan tâm kiểm soát quyền lực

Đi đến cùng của vấn đề này tại phiên thảo luận, PGS, TS Lê Minh Thông, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi, làm rõ thực tiễn, đóng góp giải pháp để tỉnh Thanh Hóa chủ động đổi mới thể chế, thủ tục và tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển. Ông cho rằng, trước hết trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cấp tỉnh và cấp xã cần nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Theo luật định, cấp tỉnh được quyền phân cấp và ủy quyền. Do vậy, trước hết tỉnh Thanh Hóa cần rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trước đây để sửa chữa, bổ sung đảm bảo phù hợp với quy định của luật.

PGS, TS Lê Minh Thông, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Tỉnh cần phải chủ động xây dựng thể chế trong phạm vi thẩm quyền và thực hiện các bước đi, giải pháp mang tính kiến tạo môi trường phát triển, mở rộng phân cấp cho cấp xã.

PGS,TS Lê Minh Thông cũng lưu ý, trong phân cấp, giao nhiệm vụ cho cấp xã, tỉnh Thanh Hóa cần căn cứ vào tính chất, điều kiện, đặc thù, khả năng hấp thụ nhiệm vụ của từng địa phương. Không nên phân cấp, giao nhiệm vụ giống nhau cho các địa phương có trình độ phát triển khác nhau. Đồng thời quan tâm nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ cho cấp xã.

Cùng với phân cấp mạnh mẽ cho cấp xã, cấp tỉnh cần quan tâm kiểm soát quyền lực, tăng cường hậu kiểm, nhưng không gây khó khăn, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của cấp xã...

Cần tăng trải nghiệm bản sắc văn hóa

Liên quan đến nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel đã có nhiều trao đổi thiết thực, chuyên sâu, nhằm đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel.

Theo ông, trước hết Thanh Hóa cần quy hoạch 3 nhóm sản phẩm điểm đến du lịch tại Hải tiến, Pù Luông, Thành Nhà Hồ. Trong đó cần tập trung nâng cao trải nghiệm cho du khách ở các điểm đến, nhất là trải nghiệm văn hóa bản địa. Thông qua đó, tăng số lượng khách lưu trú, phát triển kinh tế đêm ở các điểm đến, nâng cao thu nhập cho người dân.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần quy hoạch phát triển kinh tế ban đêm, xác định đây là loại hình kinh tế thứ hai của tỉnh, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển du lịch, tăng thu ngân sách. Đồng thời quan tâm làm tốt công tác xúc tiến, quảng bá phát triển du lịch, phối hợp với các trung tâm du lịch lớn trong và ngoài nước. Tăng cường liên kết vùng trong phát triển du lịch.

Ông Kỳ lưu ý, cán bộ, công chức, người dân ở các điểm đến cũng phải chủ động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, đặc trưng, bản sắc văn hóa của địa phương mình trên các nền tảng mạng xã hội một cách sinh động, hấp dẫn. Đây là điều mà du khách và các hãng lữ hành rất cần mỗi khi quyết định địa điểm du lịch của mình...

Thử nghiệm mô hình, thúc đẩy chuyển đổi xanh

Chuyển đổi xanh là yêu cầu quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Đối với tỉnh Thanh Hóa, cần xác định đúng lĩnh vực ưu tiên và giải pháp để chuyển đổi xanh trở thành động lực thu hút đầu tư, nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Đặng Huy Đông, Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam cho rằng: Lợi thế đặc biệt của Thanh Hóa khi là một trong số ít địa phương hội tụ đủ 4 điều kiện tự nhiên để tạo ra 4 “bể carbon” (nơi hấp thụ, lưu trữ carbon gần như vĩnh cửu). Đó là rừng, rác thải, biển, đá bazan. Thanh Hóa có trên 50% diện tích là rừng. Thanh Hóa có gần 1 triệu tấn rác thải và hơn 5 triệu tấn phế phụ phẩm nông nghiệp, tổng lại hơn 6 triệu tấn. Đây là nguồn tài nguyên rất quan trọng, trở thành tài nguyên tái chế để tạo ra than sinh học (Biochar) và khí tổng hợp (Syngas) làm năng lượng tái tạo sạch. Thanh Hóa có các địa phương có trữ lượng đá bazan. Đá bazan này thông qua công nghệ, mang lại giá trị tín chỉ carbon được thị trường công nhận từ 350 đến 500 USD/tấn. Thanh Hóa còn có bờ biển dài, có tiềm năng phát triển vùng trồng rong biển để hấp thụ toàn bộ chất thải, thức ăn thừa từ nuôi trồng thủy sản.

Thanh Hóa có Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo hành lang pháp lý cho việc thử nghiệm.

Ông Đặng Huy Đông, Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam đề xuất Thanh Hóa trở thành nơi thử nghiệm cho cả 4 mô hình này.

Tạo động lực để phát triển khu vực Nghi Sơn

Chia sẻ về giải pháp nâng cao năng lực quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và phát triển khu vực Nghi Sơn, ông Trịnh Xuân Phú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia, cho rằng: Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển phải được thể hiện qua khả năng giải quyết những công việc cụ thể của người dân, doanh nghiệp. Đối với khu vực Nghi Sơn, yêu cầu này gắn với việc kết nối phát triển đô thị, công nghiệp, cảng biển và dịch vụ; đồng thời giải quyết hài hòa các vấn đề về đất đai, môi trường, việc làm và đời sống dân cư.

Ông Trịnh Xuân Phú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia.

Bí thư Đảng ủy phường Tĩnh Gia Trịnh Xuân Phú trao đổi một số nội dung nhằm cụ thể hóa các định hướng của hội thảo. Đó là tổ chức không gian phát triển gắn với cơ chế quản trị phù hợp; Nhận diện đúng điểm nghẽn và phân loại xử lý vướng mắc theo từng dự án; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa tỉnh với các xã, phường theo từng quy trình công việc; giải phóng mặt bằng phải gắn với bảo đảm quyền lợi và sinh kế của người dân; hạ tầng công nghiệp, cảng biển phải được kết nối với hạ tầng đô thị và dịch vụ xã hội...

Tỉnh cần lựa chọn các công trình kết nối có tác động lớn, làm rõ nguồn vốn và trách nhiệm vận hành sau đầu tư. Với hạ tầng dùng chung, phải xác định nhu cầu của nhiều đối tượng, tránh đầu tư trùng lặp; đồng thời cần theo dõi những điểm có nguy cơ ùn tắc, mất an toàn hoặc quá tải dịch vụ. Chính quyền cơ sở phải có cơ chế phản ánh để các vấn đề được xử lý sớm trước khi trở thành trở ngại đối với phát triển.

Tăng trưởng cần gắn với chuyển đổi xanh và liên kết doanh nghiệp địa phương; đồng thời đối thoại và giám sát phải trở thành công cụ cải thiện chất lượng điều hành. Nghi Sơn có thể phát huy tốt hơn vai trò động lực khi các quyết định đầu tư, quy hoạch và tổ chức thực hiện được kết nối thông suốt. Chính quyền cơ sở phải chủ động, gần dân, nắm việc; cấp tỉnh cần điều phối hiệu quả và hỗ trợ đúng nơi cần thiết.

Đổi mới quản trị, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Về nội dung từ thực tiễn doanh nghiệp Thanh Hóa, chính quyền địa phương 2 cấp cần phải đổi mới quản trị để tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và huy động nguồn lực cho sự phát triển.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Trao đổi chủ đề này, ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho rằng: Giá trị lớn nhất của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là gần dân, sát dân, gần doanh nghiệp hơn và sát thực tiễn hơn. Đặc biệt, ở Thanh Hóa hiện nay, các cấp chính quyền và lãnh đạo đã chỉ đạo không chỉ tinh gọn bộ máy mà còn đi đôi với tinh gọn quy trình, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Chính quyền không chỉ quản lý mà chuyển sang phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ cùng doanh nghiệp bằng tinh thần thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh: “6 rõ, 1 xuyên suốt: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt”.

Cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa kỳ vọng chính quyền 2 cấp rút ngắn mạnh cả khoảng cách về hành chính, khoảng cách về thời gian và khoảng cách giữa chính sách với thực tiễn. Cấp tỉnh mạnh về hoạch định, kiến tạo và điều phối; cấp xã, phường về tổ chức thực thi, nắm bắt thực tiễn và xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, những vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, phối hợp để giải quyết kịp thời.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Thanh đề nghị lấy chuyển đổi số làm nền tảng nâng cao hiệu quả quản trị. Dữ liệu quản lý nhà nước cần bảo đảm 4 tiêu chí: đúng, đủ, sạch, sống.

Với góc độ của doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn bổ sung thêm một yếu tố đó là nhanh. Cần xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông giữa cấp tỉnh và cấp xã, cấp phường, đặc biệt là dữ liệu về quy hoạch đất đai, đầu tư và xây dựng. Thực hiện nguyên tắc doanh nghiệp cung cấp thông tin một lần, các cơ quan nhà nước chủ động chia sẻ, khai thác dữ liệu để giải quyết công việc. Cần tham khảo các mô hình triển khai thành công và có hiệu quả như các tỉnh, thành phố có kết quả chuyển đổi số nổi bật, điển hình như Thành phố Hà Nội. Lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo sớm xây dựng và vận hành hiệu quả tại Thanh Hóa.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực ở cơ sở. Phân cấp, phân quyền phải đi đôi với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi. Cần xác định rõ vị trí việc làm, tiêu chí năng lực, bố trí đúng người, đúng chuyên môn, đúng sở trường, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, công nghệ thông tin và quản lý kinh tế. Cán bộ cơ sở không chỉ am hiểu về pháp luật, thành thạo về công nghệ mà còn phải hiểu về thực tiễn sản xuất kinh doanh và có tư duy kiến tạo phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Nhóm PV