Các chuyên gia cùng thảo luận về năng lực quản trị và kiến tạo phát triển qua vận hành chính mô hình quyền địa phương 2 cấp

Tham gia thảo luận tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã cùng tập trung làm rõ chủ đề “Năng lực quản trị và kiến tạo phát triển qua vận hành chính mô hình quyền địa phương 2 cấp”.

Toàn cảnh Hội thảo.

Những trao đổi tại Hội thảo đã góp phần làm rõ cả phương diện lý luận và thực tiễn về nâng cao năng lực quản trị, kiến tạo phát triển; đồng thời gợi mở nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

PGS. TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo và Hành chính công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại hội thảo.

Trong đó, tham luận của PGS. TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo và Hành chính công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với chủ đề “Năng lực quản trị của chính quyền địa phương 2 cấp đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển: Khung phân tích và kiến nghị với Thanh Hóa” đã làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với năng lực quản trị của chính quyền địa phương trong mô hình mới, đồng thời gợi mở khung phân tích và những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển.

PGS. TS Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội - Môi trường, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại hội thảo.

PGS. TS Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội - Môi trường, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đi sâu làm rõ “Tư duy quản trị và kiến tạo phát triển trong thúc đẩy tăng trưởng 2 con số gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng”, luận giải mối quan hệ giữa năng lực quản trị của chính quyền với chất lượng, tốc độ tăng trưởng; những điều kiện để địa phương đạt và duy trì tăng trưởng 2 con số.

Ông Phùng Quốc Kim Long, Tổng Giám đốc Công ty SumoRobotik tham luận tại hội thảo.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phùng Quốc Kim Long, Tổng Giám đốc Công ty SumoRobotik tham luận về kinh tế tầm thấp. Qua đó, gợi mở những tiềm năng, cơ hội phát triển cũng như yêu cầu về tư duy quản lý, cơ chế và hạ tầng để khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng tại Thanh Hóa.

Nhìn từ các góc độ tiếp cận khác nhau, các tham luận không chỉ góp phần làm rõ yêu cầu đổi mới tư duy quản trị, nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương 2 cấp, mà còn gợi mở những giải pháp và hướng đi cụ thể để Thanh Hóa khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo lập động lực tăng trưởng mới và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Theo chương trình Hội thảo, phần tọa đàm và bình luận tại chỗ sẽ có sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và các ý kiến thể hiện tiếng nói từ cơ sở, góp phần làm rõ chủ đề chung của Hội thảo: “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”.

PV