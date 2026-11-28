Tổng kết thực tiễn, làm rõ luận cứ nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển

Mang tính chuyên môn sâu, hàm lượng khoa học cao và giàu thực tiễn, các ý kiến tham luận, trao đổi, phản biện, luận giải của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển, từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa” tập trung làm rõ cả về lý luận và thực tiễn, phục vụ việc nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và phương thức tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lược ghi một số tham luận tiêu biểu.

Năng lực quản trị của chính quyền địa phương 2 cấp đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển: Khung phân tích và kiến nghị

PGS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo và Hành chính công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của bài tham luận là xây dựng một khung phân tích đánh giá năng lực quản trị địa phương ở cấp tỉnh và cấp xã qua đó có thể đánh giá được thực trạng năng lực quản trị của 2 cấp chính quyền này.

Năng lực quản trị địa phương là khả năng nhận diện vấn đề công, lựa chọn và thực hiện nhằm đạt mục tiêu công. Trong đó chú trọng: Mối quan hệ phối hợp ăn ý giữa cấp tỉnh và xã để giải quyết điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển.

Để nâng cao năng lực quản trị, cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cấp. Chính quyền địa phương được xác định có 6 chức năng cơ bản.

Thứ nhất là nhận diện vấn đề định hướng chiến lược: cấp tỉnh là lựa chọn ưu tiên phát triển, cấp xã là xác định nhu cầu vấn đề tại địa bàn, mối quan hệ là đưa thông tin cơ sở vào những quyết định.

Thứ hai là cụ thể hóa chính sách, tổ chức thực thi. Cấp tỉnh là hướng dẫn thực hiện, cấp xã là giải quyết công việc theo thẩm quyền. Mối quan hệ là phân công rõ, hỗ trợ chuyên môn và giải quyết vướng mắc.

Thứ ba là điều phối, cấp tỉnh xử lý nhiệm vụ liên ngành, liên địa bàn. Cấp xã là phối hợp cơ quan, cộng đồng. Mối quan hệ là xác định đầu mối, trách nhiệm và quy trình chung.

Thứ tư là quản trị nguồn lực, cấp tỉnh là phân bổ, điều tiết nguồn lực dùng chung, cấp xã dùng nguồn lực theo ưu tiên, huy động cộng đồng. mối quan hệ gắn nhiệm vụ với nguồn lực, theo dõi thực hiện.

Thứ năm là đại diện đối thoại và trách nhiệm giải trình, cấp tỉnh là quyết định, giám sát giải trình ở cấp tỉnh. Cấp xã là tiếp nhận nhu cầu đối thoại giải trình, chuyển phản ánh đúng thẩm quyền, theo dõi kết quả.

Thứ sau là học hỏi, đổi mới và thích ứng. Cấp tỉnh tổ chức dữ liệu dùng chung và đánh giá cơ sở dữ liệu; cấp xã cập nhật dữ liệu, điều chỉnh cách làm.

Thực tiễn đặt ra yêu cầu nhận diện đúng điểm nghẽn trong quá trình vận hành. Và tham luận chẩn đoán điểm nghẽn đến từ những thiếu hụt năng lực địa phương có thể xác định từ các điểm nghẽn:

Thứ nhất, kỹ năng của người thực hiện. Dấu hiệu là cùng quy trình nhưng người làm đúng người làm sai. Biện pháp là tổ chức bồi dưỡng gắn với thực tiễn, hướng dẫn tại chỗ.

Thứ hai là tổ chức và quy trình, chậm chuyển giao, hướng dẫn mâu thuẫn. Giải pháp phân công lại và chuẩn hóa quy trình.

Thứ ba là thể chế và thẩm quyền. Biện pháp, hoàn thiện phân cấp phân quyền.

Thứ tư là nguồn lực và thực hiện.

Đưa khung đánh giá vào thực tiễn của tỉnh, nhận diện được hạn chế như: Chuyển hóa thẩm quyền, quyết định chủ động, tính khả thi còn hạn chế; năng lực chuyên môn nơi thực hiện chưa tương thích với nhiệm vụ. Kết quả từng khâu chưa có sự kết nối với mục tiêu phát triển chung. Dữ liệu, trách nhiệm kiểm chứng, hành động sửa sai chưa kết nối chặt chẽ. Nguyên nhân giả thuyết: thiếu hụt năng lực, nhiệm vụ chuyên môn sâu giữa các lĩnh vực cần có sự phối hợp; nguồn lực phân tán, trình độ chuyên môn sâu mỏng; kết nối giữa tỉnh và xã chưa kịp thời đồng bộ.

Trên cơ sở đó, cần xây dựng giải pháp xử lý cụ thể: ưu tiên nhiệm vụ, thủ tục liên quan đến phát triển như hồ sơ đất đai, thẩm định quy hoạch, dịch vụ thiết yếu ở xã miền núi để phân tích, để xác định rõ điểm nghẽn và xử lý. Sau đó tổ chức thí điểm, đánh giá hiệu quả và nhân rộng ra toàn tỉnh.

Tư duy quản trị và kiến tạo phát triển trong thúc đẩy tăng trưởng 2 con số gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

PGS.TS. Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Thanh Hóa có lợi thế về vị trí và tài nguyên, không gian phát triển đa dạng, khả năng liên kết vùng mạnh, năng lượng là thế mạnh nổi bật. Tuy nhiên, một số bất lợi mang tính cấu trúc tác động đến tăng trưởng liên quan đến 4 nhóm vấn đề: Phát triển Đông - Tây chưa đồng đều; hạ tầng chưa đồng bộ; nguồn nhân lực và năng suất còn thấp; doanh nghiệp gặp nhiều sức ép, rủi ro thiên tai, khí hậu lớn; độ nhạy cao với thị trường bên ngoài. Tất cả những yếu tố phát triển có tác động ảnh hưởng đến tăng trưởng của Thanh Hóa.

Đánh giá xếp hạng lợi thế về tài nguyên, Thanh Hóa xếp thứ 8/10 địa phương, là địa phương có lợi thế về tài nguyên năng lượng trong nhóm tiên phong, song khá bất lợi về tài nguyên đất và khoáng sản khác.

Xếp hạng về lợi thế kết nối và hạ tầng, mặc dù cơ sở hạ tầng kết nối được đầu tư mạnh mẽ, song Thanh Hóa vẫn nằm trong nhóm bất lợi về kết nối đến các cảng biển, cảng hàng không và hàng lang kinh tế lớn của quốc gia.

Để tạo động lực cho tăng trưởng vượt trội, Thanh Hóa có chiến lược “Tứ Sơn”, chuyển lợi thế cảng biển thành năng lực sản xuất công nghiệp, nền hạ tầng “kiềng 3 chân” (Cảng nước sâu Nghi Sơn, Cao tốc Bắc - Nam, Sân bay Thọ Xuân), hình thành cực tăng trưởng công nghiệp gắn với cảng biển.

Thời gian qua, với quyết tâm chính trị cao, tỉnh đã quyết liệt khơi thông nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm tiên phong của cả nước.

Một lợi thế nổi bật của Thanh Hóa là duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và tương đối ổn định trong thời gian dài. Tỉnh cũng thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng năng suất lao động nhanh nhất cả nước, đạt 10,22%/năm. Tuy nhiên, xét về giá trị, năng suất lao động vẫn thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Vì vậy, trong giai đoạn tới, Thanh Hóa cần chuyển lợi thế tăng trưởng ổn định thành lợi thế về đổi mới, số hóa, xanh hóa và tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn.

Một thành tựu đáng ghi nhận khác là Thanh Hóa đã trở thành một trong những địa phương thu hút FDI cao. Tuy nhiên, dòng vốn lớn nhất hiện vẫn tập trung vào lĩnh vực bất động sản. Phát triển doanh nghiệp còn là bất lợi lớn của tỉnh khi chưa hình thành được hệ sinh thái doanh nghiệp đủ mạnh, số lượng doanh nghiệp có năng lực lớn, giữ vai trò dẫn dắt còn hạn chế.

Thanh Hóa xếp thứ 8 trong bảng đo lường mức độ tập trung của cực tăng trưởng, đứng sau TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai, Hà Nội, Tây Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên. Chỉ số đáp ứng yêu cầu cực tăng trưởng của Thanh Hóa dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ, tiềm năng trở thành cực tăng trưởng tại vùng. Với con số này, Thanh Hóa có tiềm năng và điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng.

Cần quan tâm phát triển kinh tế tầm thấp ở Thanh Hóa

Thạc sĩ Phùng Quốc Kim Long, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sumo Robotik.

Hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất thiết bị công nghệ, nhất là cung cấp thiết bị bay không người lái UAV, thiết bị công nghệ thông minh cho thị trường, Sumo Robotik cho rằng Việt Nam nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế tầm thấp.

Từ thực tiễn thị trường và yêu cầu phát triển, chúng tôi đề xuất 3 nhóm ứng dụng mà tỉnh Thanh Hóa nên ưu tiên trước, bao gồm nông nghiệp thông minh; hạ tầng và công nghiệp; môi trường và ứng phó sự cố. Trong đó có thể triển khai ngay ứng dụng UAV tích hợp công nghệ thông minh, trí tuệ nhân tạo cho công tác kiểm tra hành lang lưới điện; giao thông; tuần tra, cảnh báo sớm cháy rừng, phát hiện phá rừng...

Qua triển khai các dự án trong phạm vi cả nước, Sumo Robotik kiến nghị, tỉnh Thanh Hóa cần ưu triển khai trạm Drone tự hành, UAV tại KKT Nghi Sơn và trang trại bò sữa, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và giảm thiểu tối đa chi phí vận hành.

Chúng tôi đề xuất lộ trình theo 3 giai đoạn để tỉnh Thanh Hóa phát triển kinh tế tầm thấp. Trong đó, giai đoạn (khoảng 6 tháng), cần ứng dụng thật, giao cơ quan đầu mối, lập cơ chế phối hợp liên ngành. Giao sở, ngành đặt hàng thí điểm ứng dụng UAV ở một số lĩnh vực quản lý. Giai đoạn 2 (1 năm) cần tổ chức thí điểm có kiểm soát, thống nhất nguyên tắc doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, nhà nước quản lý dữ liệu. Trong đó cần lắp trạm định vị RTK, cảm biến trên cột BTS sẵn có; UTM nhận dữ liệu Remote ID, kết nối dân sự - quốc phòng - an ninh. Giai đoạn 3 (3 năm) cần chuẩn hóa dữ liệu, phân cấp cấp phép bay tự động dưới 120 m; tổ chức nhân rộng dịch vụ nông nghiệp, hạ tầng, logistics...

Nhóm PV