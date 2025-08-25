Cử tạ Thanh Hoá xếp hạng ba đồng đội nam và nữ tại giải Vô địch quốc gia 2025

Sau gần một tuần tranh tài kịch tính, Giải cử tạ vô địch quốc gia 2025 đã khép lại sáng 25/8 tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng). Năm nay, Cử tạ Thanh Hoá tiếp tục khẳng định vị thế với việc giành thành tích xếp hạng ba đồng đội nam và đồng đội nữ.

Trần Xuân Dũng (áo xanh) giành 2 HCV và 1 HCB ở giải đấu năm nay.

Giải cử tạ vô địch quốc gia năm 2025 quy tụ gần 200 vận động viên đến từ 23 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các lực sĩ tranh tài ở 48 bộ huy chương của 16 hạng cân nam, nữ.

Ở giải năm nay, đội tuyển cử tạ Thanh Hoá đã thi đấu nỗ lực và giành được 3 HCV, 6 HCB, 3 HCĐ. Thành tích này giúp Thanh Hoá xếp hạng ba đồng đội nam và đồng đội nữ.

Đáng chú ý, Trần Xuân Dũng tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu khi xuất sắc giành 2 HCV (cử đẩy, tổng cử) và 1 HCB (cử giật) ở hạng cân 94 kg.

Hà Thị Hoá (bục số 1) giành HCV ở nội dung cử giật ở hạng cân 86 kg với thành tích 95 kg.

Các VĐV trẻ của Thanh Hoá như Hà Thị Hóa (1 HCV, 2 HCB), Bùi Thị Thanh Nhất (2 HCB, 1 HCĐ), Trương Quỳnh Mai (2 HCB), Lương Tiểu Đàm (1 HCĐ) cũng thi đấu tự tin, để lại nhiều dấu ấn và nhận được lời khen ngợi từ ban huấn luyện.

Ở xếp hạng toàn đoàn, đội Hà Nội giành ngôi vô địch với 15 HCV, 11 HCB, 9 HCĐ; hạng nhì thuộc về An Giang (7 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ); các vị trí tiếp theo lần lượt là TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hoá...

Với lực lượng trẻ đang dần khẳng định được mình, cùng sự ổn định của các VĐV giàu kinh nghiệm, đội tuyển cử tạ Thanh Hoá cho thấy tiềm năng phát triển và hứa hẹn tiếp tục gặt hái thành công ở những giải đấu sắp tới, đặc biệt là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào năm sau.

Thành tích của VĐV Thanh Hoá tại giải Cử tạ vô địch quốc gia năm 2025: Trần Xuân Dũng (hạng 94 kg): HCB cử giật (148kg), HCV cử đẩy (186kg), HCV tổng cử (334kg). Hà Thị Hóa (hạng 86 kg): HCV cử giật (95kg), HCB cử đẩy (113kg), HCB tổng cử (208kg). Bùi Thị Thanh Nhất (hạng 63 kg): HCĐ cử giật (81kg), HCB cử đẩy (99kg), HCB tổng cử (180kg). Trương Quỳnh Mai (hạng 53 kg): HCB cử đẩy (104kg), HCB tổng cử (180kg). Lương Tiểu Đàm (hạng 69 kg): HCĐ cử đẩy (109kg).

Hoàng Sơn