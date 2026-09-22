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Ngày hội truyền thống Văn công chuyên nghiệp xứ Thanh năm 2026

Nguyễn Hợi
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa đã tổ chức Ngày hội truyền thống Văn công chuyên nghiệp xứ Thanh gắn với Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2026.

Ngày hội truyền thống Văn công chuyên nghiệp xứ Thanh năm 2026

Sáng 22/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa đã tổ chức Ngày hội truyền thống Văn công chuyên nghiệp xứ Thanh gắn với Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2026.

Ngày hội truyền thống Văn công chuyên nghiệp xứ Thanh năm 2026

Đại biểu và các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên Thanh Hoá qua các thời kỳ dự Ngày hội truyền thống Văn công chuyên nghiệp xứ Thanh năm 2026 .

Tham dự Ngày hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cùng đông đảo các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhạc công từng công tác tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa qua các thời kỳ.

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống và tri ân các thế hệ văn nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, là dịp để các thế hệ nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống hoạt động nghệ thuật, qua đó góp phần bồi đắp tình yêu nghề, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật của quê hương.

Ngày hội truyền thống Văn công chuyên nghiệp xứ Thanh năm 2026

Chương trình nghệ thuật tại Ngày hội truyền thống Văn công xứ Thanh năm 2026.

Thông qua hoạt động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghệ thuật sân khấu, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa xứ Thanh và đóng góp vào sự phát triển chung của nền sân khấu Việt Nam.

Ngày hội truyền thống Văn công chuyên nghiệp xứ Thanh năm 2026

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho nghệ sĩ, diễn viên có thành tích trong năm 2025.

Ngày hội truyền thống Văn công chuyên nghiệp xứ Thanh năm 2026

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá trao quà cho các NSƯT.

Nhân dịp này, nhiều nghệ sĩ, diễn viên có thành tích trong các cuộc thi và liên hoan toàn quốc năm 2025 đã vinh dự được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, tài năng và đóng góp của các nghệ sĩ, diễn viên trong việc đưa nghệ thuật xứ Thanh đến với các sân khấu, cuộc thi, liên hoan nghệ thuật trong cả nước.

Trước đó, các đại biểu cùng đông đảo các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên đã dâng hương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổ nghề.

Nguyễn Hợi

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #thể thao và Du lịch Thanh Hóa #Xứ Thanh #Chủ tịch Hồ Chí Minh #Ngày hội #Sở Văn hóa #Lam Sơn #Sân khấu #Nghệ sĩ #Trung tâm

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