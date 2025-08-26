Công ty thi công tủ bếp Acrylic đẹp trọn gói tại TP HCM - ZEM Design

Bạn đang tìm kiếm công ty thi công tủ bếp acrylic uy tín tại TPHCM? Cùng ZEM Design tìm hiểu về dịch vụ thiết kế và thi công tủ bếp acrylic trọn gói chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu của gia đình Việt.

Mẫu thiết kế tủ bếp acrylic

Vì sao nên chọn tủ bếp Acrylic cho không gian phòng bếp hiện đại

Chất liệu acrylic đang trở thành xu hướng hàng đầu trong thiết kế tủ bếp hiện đại nhờ những ưu điểm vượt trội mà ít chất liệu nào có thể sánh bằng. Khác với tủ bếp gỗ công nghiệp truyền thống hay tủ bếp laminate thông thường, acrylic mang đến vẻ đẹp sang trọng với bề mặt bóng như gương, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng cho không gian bếp.

Tính thẩm mỹ cao là lý do khiến nhiều gia đình lựa chọn acrylic. Với hơn 50+ màu sắc từ trắng tinh khôi đến đen sang trọng, từ màu pastel nhẹ nhàng đến tone màu bold hiện đại, acrylic đáp ứng mọi phong cách thiết kế từ tối giản đến luxury modern.

Về độ bền, tủ bếp acrylic chất lượng cao có thể sử dụng lên đến 20-25 năm mà vẫn giữ được vẻ đẹp ban đầu. Bề mặt acrylic dễ vệ sinh chỉ với khăn ẩm, không cần chất tẩy rửa mạnh như các chất liệu khác.

Các mẫu tủ bếp acrylic đẹp và hiện đại được ưa chuộng tại TP.HCM

Các loại tủ bếp Acrylic được khách hàng tại HCM yêu thích nhất hiện nay là tủ Acrylic bóng gương gỗ An Cường, tủ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Acrylic, tủ acrylic hình chữ L, chữ i và chữ U.

1. Mẫu tủ Acrylic bóng gương An Cường: Bề mặt siêu bóng, có độ phản chiếu cao như gương, giúp không gian rộng và sáng hơn.

Mẫu tủ acrylic bóng gương

2. Mẫu tủ gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Acrylic: Là mẫu tủ phổ biến nhất với cốt lõi MDF chống ẩm mốc tốt, tăng độ bền và bề mặt acrylic vô cùng sang trọng.

Ảnh thực tế ZEM đã thi công tủ gỗ MDF lõi xanh phủ acrylic

3. Mẫu thiết kế tủ bếp acrylic chữ L: Phù hợp với căn hộ chung cư, nhà phố. Tạo ra tam giác di chuyển nấu nướng khoa học. Có thể tích hợp thêm bàn ăn hoặc đảo bếp thông minh.

4. Mẫu tủ bếp acrylic chữ i – Tối giản nhưng hiệu quả: Thiết kế theo đường thẳng, tiết kiệm diện tích. Dễ dàng lắp đặt, phù hợp với nhà nhỏ hoặc studio. Có thể kết hợp với kệ mở hoặc tủ treo trang trí.

5. Tủ bếp có đảo – Sang trọng và đẳng cấp: Tăng diện tích chuẩn bị món ăn, lưu trữ, và là nơi tụ họp gia đình. Kết hợp được bếp nấu hoặc bồn rửa ngay trên đảo bếp. Phù hợp với nhà biệt thự hoặc bếp rộng.

Dịch vụ thi công tủ bếp Acrylic trọn gói chuyên nghiệp tại HCM - ZEM Design

Dịch vụ trọn gói của ZEM Design bao gồm toàn bộ quy trình từ tư vấn thiết kế đến lắp đặt hoàn thiện, đảm bảo khách hàng không phải lo lắng về bất kỳ công đoạn nào.

Bước 1: Khảo sát và đo đạc, tư vấn miễn phí

- Kỹ sư đến tận nhà khảo sát không gian thực tế

- Đo đạc chính xác từng chi tiết đến milimet

- Tư vấn chi tiết bố trí phù hợp với phong thủy và sở thích

Bước 2: Thiết kế 3D miễn phí khi thi công

- Tạo bản vẽ 3D chân thực 100%

- Khách hàng xem trước sản phẩm hoàn thiện

- Điều chỉnh thiết kế theo ý kiến phản hồi

Bước 3: Ký hợp đồng và sản xuất

- Đội ngũ thợ lành nghề ít nhất 5 năm kinh nghiệm

- Sản xuất tại xưởng ở HCM với máy móc hiện đại

- Kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trước khi giao hàng

Bước 4: Vận chuyển và lắp đặt

- Lắp đặt nhanh sau khi ký hợp đồng (thường trong vòng 7-10 ngày)

- Vệ sinh và bàn giao sản phẩm hoàn chỉnh

Bước 5: Bảo hành và bảo trì

- Bảo hành 3 năm sau bàn giao

- Bảo trì vĩnh viễn

Công ty thiết kế thi công bếp acrylic trọn gói ZEM Design

Báo giá chi tiết Tủ Bếp Acrylic theo từng phân khúc

Hiện nay giá làm bếp acrylic trọn gói trên thị trường có độ chênh lệch rất cao giữa các đơn vị (từ 30% đến 200%). Nguyên nhân chủ yếu là do sự khác biệt về cốt thùng (MDF, Picomat, Inox), phụ kiện (tiêu chuẩn hay cao cấp Blum/Hafele) và phạm vi hạng mục báo giá (đã/không gồm đá, kính, thiết bị). Nói cách khác, cùng là “Tủ Acrylic An Cường” nhưng chỉ cần thay đổi vật liệu thùng và phụ kiện là chi phí có thể tăng gấp đôi. Chính vì thế, để báo giá đúng, đủ và chi tiết hãy để ZEM giúp bạn cần hiểu rõ về cách lựa chọn mẫu bếp, vật liệu, phụ kiện,.. phù hợp.

Giá ZEM luôn cạnh tranh so với đơn vị tủ bếp tại HCM, nhờ vào sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian. Đồng thời ZEM còn là đối tác lâu năm của nhiều đơn vị nội thất nổi tiếng như An Cường, Vicoston, Malloca, Hafele, Ba Thanh,..

