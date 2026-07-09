Công ty Đấu giá hợp danh Anh Phát thông báo đấu giá tài sản

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Phát thông báo đấu giá tài sản với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát; Địa chỉ: Lô 1 + 2 Nơ 7, Mặt bằng 2125, phố Phạm Cuống, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.

2. Người có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Công Chính; Địa chỉ: thôn Tân Luật, xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa.

- Nơi có tài sản: xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 12 lô đất ở tại xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa (MBQH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu xen cư giáp Trạm y tế (cũ), thôn Trung Tâm, xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa).

Diện tích: Từ 234,5 - đến 725,4 m2/01 lô đất; Giá khởi điểm: Từ 787.920.000 đồng - đến 2.031.120.000 đồng/lô; Tiền đặt trước: Từ 393.960.000 đồng – đến 1.015.560.000 đồng/01 hồ sơ.

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 100.000 đến 200.000 đồng/01 hồ sơ.

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá 01 (một) vòng, bỏ phiếu kín trực tiếp tại phiên đấu giá; Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ (Trong giờ hành chính)

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 13/07/2026 đến hết ngày 15/07/2026 tại thực địa khu đất đấu giá tại xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:

+ Tại Trụ sở Công ty đấu giá Anh Phát: Từ 07h00 phút ngày 08/07/2026 đến 17h00 phút ngày 21/07/2026.

+ Tại UBND xã Công Chính: Từ 07h00 phút ngày 08/07/2026 đến 17h00 phút ngày 20/07/2026.

- Thời gian, địa điểm thu hồ sơ (Trong giờ hành chính):

+ Tại Trụ sở Công ty đấu giá Anh Phát: Từ 07h00 phút ngày 08/07/2026 đến 17h00 phút ngày 21/07/2026.

+ Tại UBND xã Công Chính: Từ 08h00 phút đến 17h00 phút ngày 20/07/2026.

8. Thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá : Khách hàng tham gia đấu giá nộp hoặc chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản số: 3521201019055 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Nông Cống Nam Thanh Hóa. Thời gian nộp: Từ 07h00 phút ngày 08/07/2026 đến 17h00 phút ngày 21/07/2026.

9. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Chi tiết trong hồ sơ đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Bắt đầu từ 08h00 phút ngày 24/07/2026 tại Hội trường UBND xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa; Địa chỉ: xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa.

Khách hàng tham gia đấu giá có nhu cầu biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ số ĐT: 097 550 8686 (Trong giờ hành chính).

GIÁM ĐỐC CÔNG TY: Quản Thị Hằng