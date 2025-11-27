Cộng hòa Dominican cho phép Mỹ sử dụng cơ sở quân sự để chống buôn bán ma túy

Chính phủ Cộng hòa Dominican vừa thông báo sẽ cho phép Mỹ sử dụng Sân bay San Isidro và Sân bay quốc tế Las Américas cho các hoạt động quân sự chống buôn bán ma túy, trong bối cảnh các chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi đã làm hơn 80 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Abinader bắt tay nhau trong cuộc gặp tại Cung điện Quốc gia, ở Santo Domingo, Cộng hòa Dominica ngày 26 tháng 11 năm 2025. Ảnh: REUTERS

Quyết định được đưa ra trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tới Santo Domingo. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Cộng hòa Dominican Luis Abinader cho biết Mỹ được phép sử dụng tạm thời các khu vực hạn chế để tiếp nhiên liệu, vận chuyển trang thiết bị và nhân sự cho các hoạt động hậu cần.

Tổng thống Abinader nhấn mạnh đây là biện pháp kỹ thuật tạm thời, nhằm củng cố an ninh hàng không và hàng hải, ngăn chặn ma túy và tội phạm xuyên quốc gia. Theo Tổng thống Abinader, các máy bay KC-135 sẽ hỗ trợ tuần tra trên biển và trên không, còn C-130 Hercules phục vụ vận chuyển, cứu hộ và nhiệm vụ nhân đạo.

Về phần mình, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận việc triển khai tạm thời binh sĩ và máy bay Mỹ và khẳng định Washington “nghiêm túc tuyệt đối” với nhiệm vụ chống ma túy. Ông Hegseth nhấn mạnh. “Chúng tôi sẵn sàng tiến công để thay đổi cục diện toàn vùng, đem lại an toàn, ổn định và an ninh cho các đối tác”

Ông Hegseth đến Cộng hòa Dominica trong bối cảnh quân đội Mỹ tăng cường hiện diện ở Caribe Ảnh: Yahoo news

Ông Hegseth ca ngợi Cộng hòa Dominican là quốc gia nhận thức rõ tầm quan trọng đối phó với tội phạm ma túy, đồng thời cam kết Mỹ sẽ tôn trọng chủ quyền và pháp luật nước sở tại trong các hoạt động quân sự.

Quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ liệt Cartel de los Soles, một tổ chức ma túy bị cáo buộc có liên hệ với chính quyền Venezuela, là tổ chức khủng bố nước ngoài, tạo điều kiện pháp lý cho các hành động quân sự.

Dominican là vị trí chiến lược để Mỹ triển khai lực lượng quân sự chống buôn ma túy, đồng thời có tác động gián tiếp lên Venezuela do gần lãnh thổ nước này.

Khoảng cách thẳng giữa Santo Domingo (thủ đô Dominican) và bờ bắc Venezuela chỉ khoảng 600–700 km.Vị trí này cho phép các hoạt động giám sát, tuần tra hàng hải và hàng không của Mỹ từ Dominican dễ dàng tiếp cận các tuyến vận chuyển ma túy hoặc các hoạt động liên quan ở vùng biển Caribbean gần Venezuela.

Nhật Lệ

Nguồn: PBS, France 24 english