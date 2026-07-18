Công đoàn phường Hàm Rồng thành lập 13 công đoàn cơ sở, đạt 325% chỉ tiêu

Chiều 17/7, Công đoàn phường Hàm Rồng tổ chức Hội nghị trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp đoàn viên; sơ kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Đại diện công đoàn cơ sở nhận quyết định thành lập công đoàn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công đoàn phường Hàm Rồng đã làm tốt vai trò là người đại diện chăm lo quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Công đoàn phường và các công đoàn cơ sở đã trao hàng ngìn suất quà với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng cho các công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp.

Các phong trào thi đua yêu nước “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, Phục vụ tốt”, “Sáng - Xanh - sạch - đẹp, an toàn vệ sinh an toàn lao động”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”... được phát động rộng khắp và đạt nhiều kết quả cao.

Thực hiện Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở; giới thiệu đoàn viên cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp năm 2026, Công đoàn phường Hàm Rồng đã thành lập 13 công đoàn cơ sở, đạt 325% chỉ tiêu giao, phát triển thêm 850 đoàn viên công đoàn. Công đoàn phường còn giới thiệu 10 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

6 tháng cuối năm 2026, Công đoàn phường tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua; đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng phát triển, vững mạnh.

Nhân dịp này, Công đoàn phường Hàm Rồng đã trao quyết định thành lập 10 công đoàn cơ sở gồm các công đoàn: Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thanh Định; Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nam Long; Công ty cổ phần In Báo Thanh Hóa; Công ty cổ phần môi trường cảnh quan Thành An; Công ty TNHH BT SMART VIỆT NAM; Công ty TNHH Thương mại Thảo Hà; Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sản xuất Minh Phát - Tuấn Anh; Công ty TNHH Hoàng Hưng PRO; Công ty TNHH Vật liệu công nghệ Nam Hoa; Công ty TNHH xuất nhập khẩu GLOCAL FOOD.

Thanh Xuân (CTV)