Công đoàn cơ sở Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa hướng về cơ sở, lấy đoàn viên làm trung tâm

Ngày 27/11, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH.

Đại diện lãnh đạo NHCSXH Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Giai đoạn 2023-2025, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa thể hiện rõ vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàn làm tốt công tác an sinh xã hội, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” với tổng kinh phí thực hiện trong 3 năm qua đạt gần 4,6 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng đội ngũ lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Đặc biệt, Công đoàn cơ sở NHCSXH Thanh Hóa đã động viên, khích lệ, cổ vũ đoàn viên, người lao động thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Tính đến đầu tháng 10/2025, tổng nguồn vốn hoạt động của chi nhánh đạt 15.791 tỷ đồng, tăng 3.789 tỷ đồng so với cuối năm 2022.

Ông Đào Văn Giáp, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở NHCSXH Thanh Hóa trình bày báo cáo phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ, đoàn viên và người lao động, Công đoàn cơ sở NHCSXH Thanh Hóa tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên làm trung tâm; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đơn vị vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Nguyễn Thị Hằng phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Nguyễn Thị Hằng đề nghị Công đoàn cơ sở NHCSXH Thanh Hóa tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát nhiệm vụ được giao, tiếp tục tham mưu đề xuất với chuyên môn những giải pháp hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng tín dụng; quan tâm chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; nghiên cứu xây dựng các chương trình, dự án phù hợp với địa bàn tỉnh Thanh Hóa để triển khai hiệu quả tín dụng chính sách, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Ban Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết- dân chủ- kỷ cương- đổi mới- phát triển”, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH Thanh Hóa khoá VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 và đại biểu dự Đại hội VI Công đoàn NHCSXH.

Các đại biểu tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tại đại hội, Công đoàn cơ sở NHCSXH Thanh Hóa đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ.

Khánh Phương