Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 5 năm 2025

Ngày 24/8/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Công điện số 20-CĐ/TU về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 5 năm 2025. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa đăng tải toàn văn Công điện.

Chiều 24/8, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5 tại một số địa phương trong tỉnh.

Để chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) và mưa lũ do bão gây ra; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và của Nhà nước, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 70-CV/TW ngày 23/8/2025 và của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 143/CĐ-TTg ngày 23/8/2025 “Về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 năm 2025”. Tập trung cao nhất cho công tác ứng phó bão số 5 theo phương châm “4 tại chỗ”, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chủ động, đồng bộ, hiệu quả. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh nếu để xảy ra bị động, bất ngờ hoặc thiệt hại lớn do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo:

- Chủ động ban hành và triển khai các văn bản chỉ đạo, mệnh lệnh, phương án phòng chống bão; kịp thời quyết định cấm biển, tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp. Tổ chức sơ tán, di dời dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm, nhà ở xuống cấp, vùng trũng thấp, ven sông, ven biển, những nơi có nguy cơ sạt lở, ngập sâu...; kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh khi bão đổ bộ, trường hợp cần thiết phải áp dụng biện pháp cưỡng chế để bảo vệ tính mạng Nhân dân.

- Khẩn trương gia cố các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, công trình công cộng; bảo đảm an toàn hệ thống giao thông, cầu, cống; duy trì ổn định hệ thống điện, thông tin liên lạc, không để gián đoạn diện rộng. Tổ chức kiểm tra, rà soát an toàn đê, kè, cầu, cống, hồ đập; kịp thời khắc phục sự cố, hư hỏng, nhất là tại các trọng điểm xung yếu. Bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các ngầm tràn, đoạn đường sạt lở, khu vực ngập sâu, dòng chảy xiết; kiên quyết nghiêm cấm người và phương tiện qua lại vùng nguy hiểm. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các trường học, bệnh viện, khu du lịch, khách sạn; chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, phương tiện cứu hộ, duy trì thông tin thông suốt; dự phòng nhân lực, vật tư để khắc phục nhanh hậu quả, thông tuyến giao thông, khôi phục kịp thời hoạt động học tập, khám chữa bệnh, du lịch ngay sau bão.

- Thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến thời tiết; kịp thời cập nhật, báo cáo tình hình bão lũ; tuyệt đối không để gián đoạn, chậm trễ hoặc thiếu sót thông tin, gây ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Định kỳ hằng ngày trước 16 giờ, báo cáo đầy đủ tình hình phòng chống, ứng phó với bão lũ về Văn phòng Trung ương Đảng và Thường trực Tỉnh ủy; đồng thời, báo cáo đột xuất ngay khi có tình huống bất thường hoặc diễn biến phức tạp xảy ra.

3. Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống bão; phân công lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trực tiếp có mặt tại các điểm xung yếu để chỉ huy, kiểm tra, đôn đốc ứng phó bão số 5. Huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân thu hoạch nông sản, thủy sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để giảm thiểu thiệt hại; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước sạch, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư có nguy cơ bị chia cắt, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu nước hoặc không có nơi ở an toàn. Khẩn trương xây dựng, triển khai phương án sơ tán, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão đổ bộ. Tổ chức lực lượng thường trực, tuần tra, canh gác 24/24 giờ tại các vị trí trọng yếu; bố trí nơi ở tập trung và nhu yếu phẩm để tiếp nhận người dân sơ tán, cứu trợ khẩn cấp. Đối với các khu du lịch ven biển, cần đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn cho du khách; kịp thời hướng dẫn, di dời du khách khỏi vùng nguy hiểm, không để xảy ra tình huống bị động, phức tạp, ảnh hưởng đến công tác ứng phó với bão.

4. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thời lượng phát sóng, liên tục cập nhật diễn biến của bão, mưa lũ cũng như các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; hướng dẫn Nhân dân các kỹ năng cần thiết để phòng tránh và ứng phó an toàn khi xảy ra thiên tai.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò vận động quần chúng tham gia phòng chống thiên tai; tập trung tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân kỹ năng bảo đảm an toàn, chủ động phòng tránh bão lũ; tổ chức lực lượng xung kích tại cơ sở sẵn sàng hỗ trợ cấp ủy, chính quyền trong công tác sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

6. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh theo lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với cơn bão số 5; kịp thời phát hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, bị động trong chỉ đạo, điều hành.

Yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện này; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, giữ vững ổn định an toàn xã hội, góp phần cùng cả nước tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Nguồn: Tỉnh ủy Thanh Hóa