Công bố Trang thông tin điện tử Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia”

Sáng 6/8, Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam chính thức công bố Trang thông tin điện tử Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia” ( mtxquocgia.org.vn ). Đây là một dấu mốc quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 của Chính phủ.

Giao diện trang thông tin điện tử Vì môi trường xanh quốc gia.

Trang thông tin điện tử mtxquocgia.org.vn được xây dựng nhằm triển khai hiệu quả Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, góp phần ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tiết kiệm tài nguyên và thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội trong công cuộc bảo vệ môi trường quốc gia.

Trang thông tin còn đặt mục tiêu nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của toàn xã hội vào công tác bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực và có tính lan tỏa; Thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường có tác động sâu rộng, thiết thực và bền vững; Tăng cường sự tham gia của toàn xã hội trong công cuộc bảo vệ môi trường; thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường có tác động sâu rộng, thiết thực và bền vững, lan tỏa thông điệp sống xanh, hành động xanh trong cộng đồng

Bên cạnh đó, vận động các thành phần xã hội cam kết giảm thiểu phát thải, chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo và thực hiện các dự án bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; Xây dựng và nhân rộng các mô hình cộng đồng tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường, thúc đẩy lối sống xanh và bền vững; Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện cam kết về phát triển bền vững, đặc biệt là kiểm kê khí nhà kính và áp dụng các tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị).

Báo cáo quá trình thực hiện Đề án xây dựng Trang thông tin điện tử Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia,” bà Hồ Mai Chinh, Chủ nhiệm Chương trình nhấn mạnh: “Sau khoảng 5 tháng tích cực xây dựng, hoàn thiện tính năng, với nhiều lần kiểm thử chính thức, đến nay, Trang thông tin điện tử Chương trình đã hoàn thiện và chính thức đi vào hoạt động.

Trang đã được tăng cường hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt 24/7, cập nhật giao diện hiện đại, thân thiện, dễ sử dụng, tính tương tác cao.

Hệ thống quản trị nội dung chuyên nghiệp, phân cấp rõ ràng giúp nâng cao hiệu quả xuất bản tin bài; tích hợp nhiều tiện ích thông minh, khả năng truy cập nhanh, tương thích với nhiều thiết bị.”

Trang thông tin điện tử Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia” mtxquocgia.org.vn không chỉ là một công cụ quản lý mà còn đảm bảo thông tin thông tin minh bạch về việc tham gia bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu của đông đảo của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học và người dân; các cơ quan thông tấn báo chí.

Ngoài ra, các mô hình, sáng kiến tính khả thi cao, áp dụng rộng rãi và tạo ra tác động tích cực, lâu dài đối với môi trường; thông tin về các nhiệm vụ, dự án, khảo sát, bình chọn và các cuộc thi về nhằm truyền tải tới cộng đồng thông điệp của chương trình về sống xanh, sản xuất xanh, bảo vệ hệ sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo sự phát triển hài hòa, bền vững.

Chia sẻ về những mục tiêu khi xây dựng Trang thông tin điện tử Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia,” ông Lê Quang Thế, Phó Giám đốc, Công ty cổ phần Xúc tiến Thương mại điện tử (ECP), đơn vị tài trợ cho biết: “Trang thông tin điện tử mtxquocgia.org.vn đảm bảo quy trình hoạt động được thông suốt, bổ sung thêm các phương thức thông tin mới nhằm bắt kịp với xu thế hiện đại của công nghệ báo chí đa phương tiện, góp phần khẳng định thế mạnh, thương hiệu của chương trình. Xây dựng được các chuyên mục chuyên biệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với các doanh nghiệp, cộng đồng về bảo vệ môi trường tại 34 tỉnh/thành phố, đúng với kế hoạch và định hướng của Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia” đề ra.”

Để phát huy tối đa tiềm năng của Trang thông tin điện tử mtxquocgia.org.vn trong thời gian tới, Ban biên tập, quản trị viên hệ thống tập trung vào thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện và tối ưu hóa các tính năng, đảm bảo Trang thông tin vận hành ổn định 24/7 nhằm tăng cường tương tác và tính trực quan, hấp dẫn trong truyền thông, phát triển nội dung đa phương tiện với các chuyên mục xanh, audio, video, đồ họa...

Điều này giúp nội dung trở nên sinh động, dễ hiểu và thu hút người xem hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả về trải nghiệm thông tin đa dạng và phong phú.

Hướng tới xây dựng chuyên trang tiếng Anh để mở rộng phạm vi tiếp cận quốc tế; cung cấp các chuyên đề về tăng trưởng xanh, đồng hành cùng Chính phủ hướng tới mục tiêu Net Zero của Việt Nam - Hành trình xanh vì tương lai bền vững.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh, Trưởng Ban tổ chức Chương trình Tiến sĩ Hoàng Hiệp khẳng định: “Trang thông tin điện tử mtxquocgia.org.vn sẽ là nền tảng kết nối giữa tri thức khoa học, chính sách công và cộng đồng trong công cuộc bảo vệ môi trường.

Đây không chỉ là kênh truyền thông hiệu quả lan tỏa thông điệp sống xanh, mà còn là diễn đàn trao đổi, phản hồi của các bên liên quan, và cũng là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương thực hiện kiểm kê khí nhà kính, xây dựng kế hoạch giảm phát thải và áp dụng tiêu chuẩn ESG. Việc ra mắt nền tảng này vào thời điểm hiện tại là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và trung hòa carbon của Việt Nam vào năm 2050.”

Trang thông tin điện tử mtxquocgia.org.vn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững.

Trang thông tin điện tử này được xem như một phương tiện truyền thông và kết nối, giúp Chính phủ và các bộ, ban, ngành như Bộ Nông nghiệp và Môi trường lan tỏa thông tin, chính sách và các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường đến cộng đồng./.

Theo TTXVN