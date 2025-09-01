Công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 44 phạm nhân ở Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa

Ngày 1/9, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước đối với các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Các phạm nhân được trao Quyết định đặc xá.

Theo Quyết định của Chủ tịch nước, đợt đặc xá lần này Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa có 44 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá tha tù trước thời hạn, trong đó người có thời gian được đặc xá nhiều nhất là 26 tháng, ít nhất là 12 tháng.

Đây là những phạm nhân trong quá trình thi hành án đã cải tạo tốt, có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để hưởng đặc xá. Trong đó, tất cả đều được thẩm tra, xét duyệt bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng và minh bạch.

Ngay sau lễ công bố Quyết định đặc xá, Trại tạm giam Công an tỉnh đã giải quyết thủ tục và hỗ trợ tài chính cho người được hưởng đặc xá trở về với người thân, gia đình.

Quốc Hương