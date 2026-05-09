Công bố quán ăn đạt sao MICHELIN Guide 2026 tại Việt Nam vào ngày 4/6

Lễ công bố cơ sở ăn uống được tuyển chọn của MICHELIN Guide năm 2026 mang một ý nghĩa lịch sử đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm ra đời của Sao MICHELIN.

Theo thông báo của Michelin, Lễ công bố cơ sở ăn uống được tuyển chọn của MICHELIN Guide Hà Nội|Thành phố Hồ Chí Minh|Đà Nẵng 2026 diễn ra vào Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2026, tại Hà Nội, qua đó hé lộ danh sách cơ sở ăn uống mới nhất được MICHELIN Guide Việt Nam tuyển chọn.

Sự kiện năm nay đánh dấu lần thứ tư MICHELIN Guide được tổ chức tại Việt Nam, tôn vinh bức tranh ẩm thực năng động và không ngừng phát triển ở ba thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Lễ công bố cơ sở ăn uống được tuyển chọn năm 2026 cũng mang một ý nghĩa lịch sử đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm ra đời của Sao MICHELIN (MICHELIN Star) kể từ khi hệ thống xếp hạng Sao MICHELIN chính thức được giới thiệu vào năm 1926.

Lễ công bố cơ sở ăn uống được tuyển chọn của MICHELIN Guide tại Việt Nam năm 2026 quy tụ các đầu bếp, đội ngũ quản lý hoặc chủ sở hữu các cơ sở ăn uống, chuyên gia trong ngành, đại diện từ các đối tác chính thức của MICHELIN Guide và các cơ quan truyền thông để cùng nhau tôn vinh những thành tựu của cộng đồng ẩm thực đầy sôi động của Việt Nam.

Sự kiện uy tín mang tính độc quyền này không chỉ hé lộ danh sách thường niên các cơ sở ăn uống tuyển chọn đạt chuẩn MICHELIN Guide ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tôn vinh những thành tựu của cộng đồng ẩm thực sôi động ở 3 thành phố này mà còn tạo cơ hội để các đầu bếp, đội ngũ quản lý hoặc chủ sở hữu các cơ sở ăn uống giao lưu, gắn kết, cũng như truyền cảm hứng cho nhau.

Tất cả các cơ sở ăn uống trong danh sách tuyển chọn đều được các thẩm định viên ẩn danh của MICHELIN Guide đánh giá và xếp hạng theo 5 tiêu chí nhất quán trên toàn cầu như sau:

- Chất lượng nguyên liệu

- Tài nghệ nấu ăn

- Sự hài hòa hương vị

- Cá tính của đầu bếp được thể hiện qua món ăn

- Sự nhất quán của món ăn theo thời gian và trên toàn thực đơn.

Được công nhận là hệ thống tuyển chọn các cơ sở ăn uống uy tín nhất thế giới, MICHELIN Guide không chỉ tôn vinh tài nghệ nấu ăn, mà còn vinh danh những trải nghiệm ẩm thực xuất sắc trên toàn cầu. Lễ công bố năm nay còn có sự góp mặt của các đầu bếp khách mời từ nhiều quốc gia trong khu vực, mang đến những trải nghiệm ẩm thực đa dạng.

