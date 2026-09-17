Nước sông Yên dâng cao, lũ tràn vào nhà dân

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước sông Yên dâng cao, gây ngập tại thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều hộ.

Ghi nhận tại thôn Vạn Thiện sáng 17/9, nhiều khu vực đã ngập trong nước. Người dân phải chủ động kê kích tài sản, di chuyển đồ đạc và vật nuôi lên vị trí cao để hạn chế thiệt hại khi nước tiếp tục dâng.

Anh Lưu Văn Tuấn, người dân địa phương, cho biết nước bắt đầu dâng lên sân nhà từ chiều 16/9, đến sáng 17/9 đã tràn vào trong nhà.

“Nhà xung quanh đây ngập hết. Nước dâng như này ảnh hưởng đến đời sống bà con rất vất vả. Không có nước, không có điện, bị cô lập, đường đi lại cũng khó khăn”, anh Tuấn chia sẻ. Theo anh Tuấn, khoảng hai năm trở lại đây, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng nước dâng cao vào mùa mưa lũ.

Ông Lưu Văn Dũng cho biết, năm nay, được chính quyền địa phương cảnh báo sớm về diễn biến mưa lũ, người dân đã chủ động kê cao tài sản, di chuyển đồ đạc đến những vị trí an toàn. Nhờ đó, người dân không bị động trước diễn biến nước lũ dâng cao.

Theo UBND xã Nông Cống, từ ngày 12/9 đến trưa 17/9, trên địa bàn ghi nhận tổng lượng mưa khoảng 500mm. Đến 7 giờ ngày 17/9, mực nước sông Yên đạt 4,15m, vượt báo động III 65cm.

Tính đến trưa 17/9, toàn xã Nông Cống có 1.524 hộ dân bị ngập, trong đó 50 hộ với 167 nhân khẩu bị cô lập, 401 hộ phải di dời tại chỗ. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Nông Cống đang huy động lực lượng trực 24/24 giờ, kiểm tra các khu vực thấp trũng, điểm có nguy cơ mất an toàn và sẵn sàng phương án di dời người dân. Người dân tại các khu vực bị ngập được khuyến cáo chủ động di chuyển người, tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn; hạn chế đi lại qua những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Đến thời điểm báo cáo, xã Nông Cống chưa ghi nhận thiệt hại về người và nhà ở.

Hoàng Sơn