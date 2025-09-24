Công an tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng lực lượng, chủ động ứng phó với bão số 9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 24/9, sau khi đi vào khu vực biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), siêu bão RAGASA (bão số 9) đã giảm cường độ xuống còn cấp 15, không còn cấp siêu bão. Mặc dù vậy bão số 9 vẫn có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa khoảng 150 - 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng tới an toàn hồ đập, ngập lụt tại các đô thị và vùng trũng thấp.

Lực lượng chức năng phường Sầm Sơn thành lập đoàn kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân, chủ tàu đưa phương tiện vào nơi neo đậu, bảo đảm an toàn về người và tài sản khi sóng to, gió lớn.

Để chủ động ứng phó bão và mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, thực hiện Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với bão số 9, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh tập trung cao độ triển khai các phương án phòng, chống bão, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; luôn đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Theo đó, ngay từ ngày 23/9, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an Thanh Hóa đã chủ động rà soát, sẵn sàng các phương án phòng, chống bão theo phương châm “4 tại chỗ”. Riêng Công an các xã, phường đã tăng cường lực lượng, duy trì chế độ trực ban, sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý các tình huống phức tạp do mưa bão gây ra. Trong đó, Công an ở các địa bàn ven biển, miền núi và các địa bàn trọng điểm, xung yếu có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở, đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành, lực lượng quân đội, biên phòng tiến hành rà soát, triển khai phương án tuyên truyền, vận động người dân ở những khu vực nguy hiểm chuẩn bị di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Đối với những phương tiện, người dân còn hoạt động trên biển, lực lượng chức năng trực tiếp đến tuyên truyền vận động để người dân nắm rõ và chấp hành nghiêm quy định phòng, chống bão.

Thượng tá Đào Đình Thơ, Phó Trưởng Công an phường Sầm Sơn cũng cho biết: "Phường Sầm Sơn có 1.038 phương tiện tàu, thuyền đánh bắt hải sản trên biển. Khi có thông báo về bão số 9, chúng tôi đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, đồng thời phối hợp với Bộ đội biên phòng và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đóng quân trên địa bàn kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Lực lượng Công an và các tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã tranh thủ thời tiết đang thuận lợi, trực tiếp ra khu vực bãi biển và các hộ gia đình để tuyên truyền để người dân chủ động chằng, chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền trước khi bão đổ bộ. Đến thời điểm hiện tại, 100% phương tiện tàu, thuyền đã nắm được thông tin; khoảng hơn 500 phương tiện tàu, thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn, số còn lại chúng tôi đang tiếp tục phối hợp kêu gọi vào nơi tránh trú bão an toàn trước khi bão đổ bộ".

Có mặt tại tại khu vực cảng cá Lạch Hới, phường Sầm Sơn, nhiều chủ tàu đã cho tàu vào âu tránh trú để bảo đảm an toàn. Cùng với việc neo đậu tàu, người dân cũng đã được hướng dẫn chằng chống, gia cố để tự bảo vệ tài sản của mình, đồng thời, chủ động kiểm tra hệ thống điện, công tác phòng cháy, chữa cháy, đệm lót cao su để chống va đập... phòng ngừa hậu quả có thể xảy ra khi gió to, sóng lớn.

Nhiều phương tiện tàu, thuyền trên địa bàn phường Sầm Sơn đã vào neo đậu an toàn.

Ông Lê Văn Hân, phụ trách Cảng cá Lạch Hới, phường Sầm Sơn cho biết: Chúng tôi đã phối hợp với lực lượng chức năng kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Đối với những tàu đã vào nơi neo đậu thì tắt hết thiết bị điện không cần thiết, kiểm tra hệ thống ga, xăng dầu cẩn thận để đề phòng cháy nổ, những tàu đang còn hàng hóa thì nhanh chóng bốc dỡ hàng hóa, chằng buộc chắc chắn để vào nơi neo đậu để tránh trú bão an toàn.

Cùng với đó, các đơn vị Công an trong tỉnh đã duy trì nghiêm túc chế độ trực lãnh đạo, chỉ huy, trực ban, trực chiến, chủ động theo dõi diễn biến, tình hình của cơn bão và chỉ đạo của Giám đốc để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện ôtô, tàu xuồng, ca nô; vật tư, trang thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh, xăng dầu, lương thực, thực phẩm sẵn sàng tham gia phòng, chống và ứng cứu khi có bão, lụt theo phương án điều động của Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh. Đồng thời, tập trung triển khai các biện pháp công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm, phòng ngừa các loại tội phạm hình sự lợi dụng mưa bão để trộm cắp, phá hoại tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Đình Hợp (CTV)