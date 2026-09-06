Công an Thanh Hóa trên tuyến đầu bảo vệ hậu phương: Bản lĩnh, trung thành và những chiến công thầm lặng

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa vừa là hậu phương lớn vừa là tuyến lửa trên con đường chi viện cho miền Nam. Giữa mưa bom bão đạn của kẻ thù, cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa vẫn bám địa bàn, vừa chiến đấu vừa phục vụ chiến đấu, bảo vệ Nhân dân, giữ vững an ninh, an toàn các mục tiêu và tuyến giao thông huyết mạch.

Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thanh Hóa - Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khắc phục hậu quả bom đạn của giặc Mỹ tại kho xăng Đình Hương (năm 1972). Ảnh: Tư liệu

Trước yêu cầu mới của cuộc kháng chiến, lực lượng Công an Thanh Hóa được giao nhiệm vụ giữ vững an ninh, bảo vệ hậu phương, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu; chủ động phát hiện, đấu tranh với gián điệp, biệt kích và các hoạt động phá hoại. Từng địa bàn, từng tuyến đường, từng mục tiêu đều được bảo vệ, góp phần giữ cho mạch chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc vào chiến trường miền Nam không bị gián đoạn.

Lợi dụng thời gian 300 ngày chuyển quân theo Hiệp định Giơ-ne-vơ, dưới sự hậu thuẫn của Mỹ - Diệm, các phần tử phản động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tung nhiều luận điệu xuyên tạc, kích động, cưỡng ép, lôi kéo giáo dân di cư vào Nam. Trước tình hình đó, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phối hợp với quân đội tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc và giáo dân tiến bộ đấu tranh vạch rõ âm mưu thâm độc của địch để Nhân dân hiểu, không bị lôi kéo, kích động; đồng thời tổ chức tấn công, bắt giữ các đối tượng phản động, làm thất bại âm mưu của địch dụ dỗ, cưỡng ép đồng bào giáo dân di cư vào Nam.

Trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng công an chủ động phát hiện, đấu tranh, phá nhiều nhóm phỉ, trấn áp kịp thời những tên có hành động chống đối quyết liệt như: La Thiện, Lang Văn Nhu, Hà Văn Mét, Lò Văn Phụng...; kêu gọi hàng trăm tên khác ra hàng, đầu thú; thu hồi 80 quả mìn và nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng của phỉ. Cùng với đó là các chiến công: Đập tan âm mưu “Xưng vua”, “đón vua” ở Pù Nhi; bắt gọn nhiều toán gián điệp, biệt kích, quân báo hoạt động trên tuyến biên giới. Liên tục mở các đợt tấn công chính trị vào các đối tượng phản cách mạng nhằm ngăn chặn sự móc nối, chủ động phát hiện kịp thời và trấn áp kẻ địch không cho chúng xâm nhập vào nội địa.

Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, Thanh Hóa trở thành một trong những “tọa độ lửa” ác liệt nhất. Mục tiêu của địch rất rõ ràng: Cắt đứt tuyến vận tải chiến lược, làm tê liệt khả năng chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam. Yêu cầu đặt ra đối với tỉnh Thanh Hóa là luôn phải đảm bảo mạch máu giao thông vận tải, phục vụ cho chiến trường. Xuất phát từ yêu cầu đó, tháng 4/1965, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Ty Công an Thanh Hóa được thành lập với 117 đồng chí chia thành 3 tổ công tác, 2 trạm đường thủy và 17 trạm đường bộ đảm nhiệm vị trí xung yếu ở các tuyến giao thông.

Trong 1.120 ngày cao điểm máy bay, tàu chiến Mỹ bắn phá ác liệt, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương vận động 36.315 lượt người, huy động 24.250 cây luồng, gỗ, 12.000m3 đất, đá để sửa chữa, khắc phục những đoạn đường, cầu cống bị hư hỏng. Ở những nơi bom đạn ác liệt nhất, lực lượng công an vừa tham gia bảo vệ giao thông, vừa tổ chức phân luồng phương tiện, giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản của Nhà nước và Nhân dân, tham gia cứu hộ, cứu nạn, nhanh chóng khắc phục hậu quả sau mỗi trận đánh phá để các tuyến vận tải sớm được thông suốt. Phối hợp cùng với ngành giao thông vận tải và Nhân dân khôi phục và sửa chữa 370km đường bộ, 59 lượt cầu phao, 6 cầu liên hợp, mở 280km đường tránh cầu, phục vụ vận chuyển 68 triệu tấn hàng hóa, vũ khí, đạn dược ra tiền tuyến; cứu 5.426 người, 6.329 khẩu súng, sơ tán hàng chục vạn người từ nơi trọng điểm bắn phá của địch đến nơi an toàn.

Trong 2 lần chống chiến tranh phá hoại, lực lượng Công an Thanh Hóa đã cùng quân, dân trong tỉnh vừa trực tiếp chiến đấu, vừa phục vụ chiến đấu đã bắn rơi 376 máy bay Mỹ, bắt sống 36 giặc lái; bắn cháy, bắn chìm 57 tàu biệt kích và khu trục hạm. Bảo vệ an toàn trên 300 đoàn cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, khách quốc tế đến làm việc và đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm kinh tế, văn hóa, an ninh - quốc phòng, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động phục vụ chi viện chiến trường.

Với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa ngày ấy, “bảo vệ vững chắc hậu phương cũng chính là trực tiếp góp phần bảo vệ tiền tuyến”. Từ hậu phương, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã viết đơn tình nguyện lên đường vào Nam chiến đấu. Gần 600 đồng chí được tăng cường cho chiến trường miền Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Lào, Campuchia. Trong đó, 85 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí đã để lại một phần máu xương trên các chiến trường ác liệt.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, những chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành biểu tượng của lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; của bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được Đảng, Nhà nước phong tặng cho Công an tỉnh Thanh Hóa vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Đó không chỉ là niềm tự hào của lực lượng Công an Thanh Hóa, mà còn khẳng định vai trò, vị trí của lực lượng trên tuyến đầu bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Phát huy truyền thống anh hùng, Công an Thanh Hóa hôm nay nguyện đoàn kết, đổi mới, xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với Nhân dân, viết tiếp những trang sử vàng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Công Huỳnh

(Công an tỉnh Thanh Hóa)