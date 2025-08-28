Công an phường Hàm Rồng hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 5

Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bị ngập lụt khiến nhiều gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng về tài sản, nhà cửa, nông sản, hàng hóa... ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế. Tại phường Hàm Rồng khoảng 2.100 hộ dân sinh sống tại khu vực ngoại đê sông Mã đã bị ngập sâu trong nước lũ...

Công an phường hàm Rồng tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải ngay sau khi nước rút.

Trong số 2.100 hộ dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, có 175 hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người già, neo đơn, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, gia đình tập kết nhiều nông sản hoặc nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh bị thiệt hại nặng nề... cần sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng chức năng để sớm ổn định cuộc sống.

Trước tình hình trên, nhằm kịp thời sẻ chia, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, nhanh chóng ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất, kinh doanh, lực lượng Công an phường Hàm Rồng đã phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dân quân tự vệ thành lập 7 tổ công tác trực tiếp đến từng khu phố hỗ trợ người dân.

Công an phường Hàm Rồng hỗ trợ bà Nguyễn Thị Thông dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Với tinh thần nước rút đến đâu, giúp dân khắc phục hậu quả tới đó, ngay từ chiều 28/8, khi nước vừa rút tại một số điểm, các tổ công tác đã khẩn trương triển khai dọn dẹp vệ sinh, nạo vét bùn đất, thu gom rác thải tại các tuyến đường liên phố; tổ chức vệ sinh 7 Nhà văn hóa. Đồng thời, trực tiếp đến từng hộ dân khó khăn để hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Song song với đó, lực lượng Công an phường còn phối hợp với y tế cơ sở tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại những điểm ngập úng, khu vực công cộng và nhà văn hóa nhằm phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ, bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Thượng tá Lê Viết Thuận, Trưởng Công an phường Hàm Rồng, cho biết: “Chúng tôi đã tham mưu UBND phường phối hợp với các lực lượng thành lập 7 tổ công tác để tổ chức công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường trong các khu phố, khu vực công cộng, nhà văn hóa, đồng thời trực tiếp hỗ trợ người dân dọn dẹp trong nhà. Với mục tiêu ‘nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó’, chúng tôi mong muốn bà con sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.”

Chia sẻ trong niềm xúc động, bà Nguyễn Thị Thông là vợ liệt sĩ, hiện đang sống một mình sát bờ sông thuộc địa bàn phố 4, phường Hàm Rồng cho biết: “Nước lũ rút đi để lại rất nhiều bùn đất, một mình tôi tuổi cao, sức yếu, không thể tự dọn dẹp. May có các đồng chí Công an và thanh niên đến giúp đỡ, tôi cảm thấy rất ấm lòng”.

Sự có mặt kịp thời, tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của lực lượng Công an cùng các đoàn thể tại cơ sở không chỉ góp phần hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn là điểm tựa vững chắc để Nhân dân sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục lao động, sản xuất./.

Minh Phương (CTV)