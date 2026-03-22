Cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu trang thiết bị dạy và học tại xã Quý Lộc

Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học được xem là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục. Tại xã Quý Lộc, sau sáp nhập, mặc dù chính quyền địa phương đã quan tâm đầu tư cho ngành giáo dục, nhưng do nhiều trường xây dựng từ lâu, cơ sở vật chất hiện xuống cấp nghiêm trọng, thiếu nhiều phòng học bộ môn và trang thiết bị dạy học. Điều này đang làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học tại địa phương.

Trường Tiểu học Quý Lộc, Khu 2 xuống cấp, không có phòng học bộ môn.

Trường tiểu học Quý Lộc, khu 2 là khu lẻ nằm ở thôn 10 - một thôn thường bị cô lập mỗi khi mưa lũ. Khu có 2 dãy nhà lớp học, 1 dãy là nhà cấp 4 xây dựng từ những năm 1964 đã xuống cấp nghiêm trọng, hiện không thể sử dụng được.

Dãy nhà cấp 4 của nhà trường xuống cấp nghiêm trọng, không thể sử dụng.

Dãy còn lại gồm 6 phòng học xây dựng năm 2008 cũng đã xuống cấp; tường nứt, thấm; hệ thống cửa chính và cửa sổ đã bị mối mọt làm hư hỏng; trần các phòng lớp học bị ngấm, dột; không có phòng bộ môn, không có sân chơi, bãi tập cho học sinh....

Không chỉ vậy, suốt hơn 2 tháng qua, nhà trường còn rơi vào tình trạng thiếu nước sạch phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của giáo viên và học sinh. Để khắc phục trước mắt, nhà trường buộc phải mua nước đóng bình về sử dụng tạm thời.

Toàn bộ giáo viên và 114 học sinh của Trường Tiểu học Quý Lộc hiện không có nước sử dụng do giếng nước khoan duy nhất của nhà trường đã cạn.

Cô giáo Phạm Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quý Lộc cho biết: "Trong năm học vừa qua, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trang thiết bị dạy học còn thiếu, đặc biệt là các dụng cụ trực quan phục vụ giảng dạy, khiến học sinh gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận kiến thức. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất xuống cấp cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học của nhà trường".

Xã Quý Lộc hiện 9 trường học các cấp từ mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở, trong đó có 9 điểm trường chính và 5 khu lẻ với trên 4.400 học sinh. Trong những năm học qua, cô và trò các nhà trường đã có nhiều nỗ lực để dạy tốt, học tốt, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, hiện nay, các trường đang gặp rất nhiều khó khăn. Hình ảnh những phòng học xuống cấp, thiếu trang thiết bị, nóng vào mùa hè, dột ướt vào mùa mưa không còn xa lạ. Nhiều lớp học phải tận dụng phòng chung hoặc chia ca để đảm bảo chỗ học cho học sinh.

Cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu trang thiết bị, khó khăn cho dạy học.

Theo cô giáo Lê Thị Tuyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Lâm, xã Quý Lộc, công trình nhà trường được xây dựng từ năm 2010 đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hạng mục xuất hiện tình trạng nứt, dột, trần nhà bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh đó, hệ thống bàn ghế học sinh chưa đạt chuẩn, các phòng chức năng còn thiếu, trang thiết bị dạy học chưa được đầu tư đầy đủ, gây không ít khó khăn cho công tác dạy và học.

Ở bậc học mầm non, tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất còn rõ nét hơn. Đồ chơi, dụng cụ phục vụ học tập và vui chơi của trẻ còn hạn chế, nhiều thiết bị đã xuống cấp, không còn đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Trường Mầm non Yên Thọ được xây dựng từ năm 2008 đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hạng mục hư hỏng như cửa bị mối mọt, nền gạch bong tróc, vỡ; hệ thống nước xuống cấp, hư hỏng khiến tường bị ẩm mốc. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và sinh hoạt hàng ngày của trẻ.

Hệ thống cửa tại Trường Mầm non Yên Thọ bị mối mọt, mất an toàn.

“Mong muốn lớn nhất của tất cả học sinh cũng như giáo viên nhà trường là sớm được các cấp có thẩm quyền quan tâm, đầu tư xây dựng trường lớp khang trang để cô, trò, phụ huynh yên tâm đến lớp”, cô giáo Lê Thị Hồng Tính, Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Thọ bày tỏ.

Trước thực trạng trên, xã Quý Lộc đang nỗ lực tìm giải pháp nhằm tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Ngoài chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí của địa phương đầu tư hàng năm, xã đang huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo cho việc phát triển giáo dục ổn định, lâu dài... Năm học 2025-2026, UBND xã cố gắng bố trí 37,5 tỷ đồng để tăng cường cơ sở vật chất, sửa chữa nhỏ cho các trường học. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn về nguồn lực.

Ông Nguyễn Thọ Chân, Phó Chủ tịch UBND xã Quý Lộc cho biết: "Cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn chủ yếu được đầu tư xây dựng từ 10–20 năm trước nên hiện đã xuống cấp đáng kể. Trước thực trạng này, UBND xã đã xây dựng đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho các nhà trường giai đoạn 2026–2030. Tuy nhiên, nhu cầu kinh phí để triển khai là rất lớn, trong khi nguồn ngân sách địa phương sau sáp nhập còn nhiều hạn chế. Vì vậy, địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đầu tư từ các cấp trong thời gian tới".

Tình trạng thiếu cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học không chỉ là khó khăn trước mắt mà còn tác động lâu dài đến chất lượng giáo dục và cơ hội phát triển của học sinh. Trước thực tế đó, rất cần sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho các em học sinh trên địa bàn xã Quý Lộc.

Kim Dung