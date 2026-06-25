Chuyển từ tư duy khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh

Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đang tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong ngành y tế Thanh Hóa. Từ tư duy lấy điều trị làm trung tâm, ngành y tế đang từng bước chuyển sang lấy phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện và chủ động làm trọng tâm, hướng tới mục tiêu mỗi người dân đều được quản lý, bảo vệ sức khỏe ngay từ cơ sở.

Ngành y tế đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân chủ động khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh tật.

Trong nhiều năm qua, cùng với quá trình nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hệ thống y tế Thanh Hóa đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hướng tới mô hình y tế hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Nếu như trước đây, người dân thường chỉ tìm đến cơ sở y tế khi đã mắc bệnh, thì nay, việc chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và quản lý sức khỏe ngay từ cộng đồng đang trở thành xu hướng được khuyến khích và từng bước hình thành trong đời sống xã hội.

Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm được ngành y tế Thanh Hóa triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Nghị quyết xác định rõ quan điểm: bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; đầu tư cho sức khỏe chính là đầu tư cho phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, ngành y tế đã xây dựng các chương trình hành động cụ thể, hướng tới mục tiêu phát triển hệ thống y tế đồng bộ, hiện đại, công bằng và hiệu quả, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu ngay từ tuyến cơ sở.

Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, mạng lưới y tế cơ sở đang ngày càng phát huy vai trò là tuyến đầu trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Các trạm y tế xã, phường được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế. Nhiều địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tư vấn dinh dưỡng, sàng lọc và quản lý các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch...

Bác sĩ Nguyễn Thị Mai, Trưởng Trạm Y tế Tân Phong, xã Lưu Vệ, cho biết: “Chúng tôi tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn sức khỏe cho người dân; tổ chức khám sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh mạn tính không lây nhiễm để quản lý lâu dài. Việc nâng cao nhận thức giúp người dân chủ động hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân”.

Cùng với các trạm y tế, các bệnh viện tuyến cơ sở trên địa bàn tỉnh cũng đang thay đổi cách tiếp cận trong chăm sóc sức khỏe người dân. Bên cạnh nhiệm vụ điều trị, nhiều cơ sở y tế đã chú trọng hơn đến công tác khám sàng lọc, tư vấn dự phòng, quản lý bệnh mạn tính và nâng cao nhận thức cộng đồng về các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn cho rằng, việc thay đổi nhận thức từ chữa bệnh sang phòng bệnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhiều bệnh lý nguy hiểm hoàn toàn có thể được kiểm soát hiệu quả nếu được phát hiện sớm và quản lý kịp thời. Vì vậy, bệnh viện đang tăng cường các hoạt động tư vấn sức khỏe, khám sàng lọc và truyền thông giáo dục sức khỏe nhằm giúp người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe.

Một trong những nội dung quan trọng được Nghị quyết số 72 nhấn mạnh là phát huy vai trò nòng cốt của y tế dự phòng trong công tác bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Thực hiện định hướng này, hệ thống y tế dự phòng của tỉnh đang tiếp tục được củng cố và nâng cao năng lực hoạt động.

Từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở, các đơn vị y tế dự phòng đã tăng cường giám sát dịch tễ, chủ động dự báo nguy cơ, phát hiện sớm các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng để chủ động các phương án ứng phó với dịch bệnh. Các chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục được duy trì hiệu quả, góp phần kiểm soát nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được triển khai thường xuyên, góp phần hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn...

Thầy thuốc Ưu tú, Tiến sĩ Lương Ngọc Trương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Đơn vị đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng theo tinh thần Nghị quyết số 72. Trọng tâm là tăng cường giám sát dịch bệnh, truyền thông thay đổi hành vi và phát huy vai trò của y tế cơ sở trong quản lý sức khỏe cộng đồng”.

Theo các chuyên gia y tế, gánh nặng bệnh tật hiện nay đang có xu hướng chuyển dịch từ các bệnh truyền nhiễm sang các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, bệnh tim mạch và các rối loạn chuyển hóa. Đây đều là những bệnh lý có liên quan mật thiết đến lối sống, môi trường sống và thói quen sinh hoạt của mỗi người. Vì vậy, việc chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe lâu dài đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Việc chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh không chỉ giúp giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí điều trị mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Khi mỗi người dân được quản lý sức khỏe từ sớm, được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại cộng đồng và có ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình, đó cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng một xã hội khỏe mạnh, phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Thùy Dung