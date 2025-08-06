Chuyên gia chỉ ra 4 sai lầm “nghiêm trọng” khi dùng điều hòa trong thời tiết nắng nóng mà 90% hộ gia đình Hà Nội thường xuyên gặp phải

Với khí hậu nắng nóng diễn ra trên diện rộng tại thành phố Hà Nội, thiết bị máy lạnh đã trở thành một người bạn của mọi gia đình. Thế nhưng, khi sử dụng không đúng cách sẽ không chỉ gây lãng phí tiền điện mà còn là mối nguy hại tới sức khỏe người dùng, mặt khác có thể gây cho thiết bị trở nên dễ bị hư hỏng hơn. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Quân, Giám đốc của Trung Tâm Điện Lạnh Hà Nội 24h - một đơn vị có hơn 20 năm trong lĩnh vực điện lạnh, đã chia sẻ và chỉ ra những sai lầm phổ biến mà hầu hết người dùng đều không hay biết.

Khi Hà Nội đang là tâm điểm của những ngày hè nắng nóng gay gắt, đặc biệt là khí hậu trở nên khắc nghiệt vào nhiều năm trở lại đây thì nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát, sửa điều hòa tại nhà cũng tăng cao. Thế nhưng, theo anh Quân, chính vì sự lạm dụng và thói quen sử dụng hàng ngày theo nhu cầu người dùng đã biến cho thiết bị điều hòa từ một người bạn thân thiết trở thành một loại thiết bị gây hại không nhẹ tới mỗi gia đình.

“ Nhiều khách hàng khi liên hệ tới Trung Tâm Điện Lạnh Hà Nội 24h của chúng tôi đều trong trạng thái điều hòa đang bị báo lỗi, hỏng nặng hoặc hóa đơn chi phí tiền điện tăng cao thậm chí có thể tăng lên gấp hai, gấp ba”, ông Quân chia sẻ.

Ngay dưới đây là 4 sai lầm thường gặp được các chuyên gia tại đơn vị này tổng hợp và nêu ra cụ thể như:

1. Thiết bị Bật/Tắt liên tục theo quản tính người sử dụng

Rất nhiều người có thói quen cứ vào phòng là Bật, ra khỏi phòng là tắt trong một thời gian rất ngắn. Hoặc bật máy lạnh ở mức 16 - 17 độ C ngay khi mới mở máy lên hoạt động. Vì họ nghĩ như thế sẽ nhanh mát hơn.

Theo ông Quân thì đây là một sai lầm gây tình trạng tốn nhiều điện nhất. Mỗi khi khởi động máy nén sẽ phải hoạt động liên tục và tiêu thụ một lượng điện năng lớn gấp đôi so với bình thường. Việc Bật/Tắt liên tục sẽ làm cho hệ thống máy nén nhanh hư hỏng và hóa đơn tiền điện nhà bạn cũng sẽ tăng không kiểm soát”, ông Quân giải thích.

Lời khuyên từ chuyên gia: Bạn hãy duy trì một mức nhiệt độ luôn ổn định trong khoảng 26 độ C cho tới 28 độ C. Bởi vì hầu hết các hệ thống điều hòa hiện đại thời nay đều có chế độ tự ngắt khi đã cung cấp đủ nhiệt độ làm lạnh chính vì vậy mà việc tắt bật liên tục là điều không cần thiết.

2. Không thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo định kỳ - “gây hại sức khỏe”

Điều hòa sử dụng lâu dài sẽ có nhiều bụi bẩn bám xung quanh cục nóng và dàn lạnh khiến cho thiết bị phải làm việc nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu người sử dụng. Gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ.

Lời khuyên từ các chuyên gia: Mỗi gia đình nên chủ động công tác vệ sinh điều hòa để lưới lọc luôn sạch. Cần thiết hơn là hãy liên hệ dịch vụ bảo dưỡng diều hòa chuyên sâu mỗi 6 tháng/lần trước các mùa cao điểm. Chi phí bảo dưỡng nhỏ hơn rất nhiều so với chi phí sửa chữa một khi máy hỏng nặng," ông Quân nhấn mạnh.

3. Bỏ qua sự quan trọng của thiết bị quạt

Nhiều hộ gia đình thường không sử dụng quạt khi đã có điều hòa thế nhưng thực thế thì Quạt và Điều Hòa chính là một cặp đôi mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời.

Lời khuyên của chuyên gia: Quạt sẽ giúp lưu thông không khí mát đi khắp phòng nhanh hơn, tạo cảm giác dễ chịu như đang ở mức 24-25°C. Bằng cách làm này có thể giúp bạn tiết kiệm tới 10-15% tiền điện mỗi tháng và tăng độ bền của điều hòa trong quá trình sử dụng.

4. Vị trí lắp đặt điều hòa chưa cân đối

Khi điều hòa bị đặt ở những nơi quá nóng, ánh nắng trực tiếp chiếu vào sẽ khiến cho không gian tản nhiệt kém hiệu quả. Điều hòa cũng buộc cho máy nén phải làm việc liên tục dẫn tới tình trạng quá tải và giảm tuổi thọ cho cho điều hòa.

Lời khuyên của chuyên gia: Chúng tôi khuyến khích khách hàng hãy lựa chọn nơi thoáng mát, thông thoáng để đảm bảo khoảng cách giữa các cục nóng và tường không bị va chạm, giảm thiểu những hư hỏng gây tốn kém nhiều chi phí cho gia đình bạn.

Ông Quân chia sẻ thêm: "Triết lý của Trung Tâm Điện Lạnh Hà Nội 24h không chỉ là đến sửa khi máy đã hỏng. Chúng tôi mong muốn mang đến kiến thức, sự trải nghiệm tốt nhất giúp mỗi khách hàng trở thành người tiêu dùng thông thái, sử dụng thiết bị hiệu quả, an toàn và bền vững. Một dịch vụ tốt không chỉ đo bằng tốc độ sửa chữa, mà còn bằng giá trị lâu dài mà chúng tôi mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng."

Thông tin liên hệ: Trung Tâm Điện Lạnh Hà Nội 24h

- Địa chỉ: 109 Huỳnh Thúc Kháng - Phường Hà Đông - Thành Phố Hà Nội

- Hotline: 0949.950.499

- Website: https://trungtamdienlanhhanoi24h.vn/

HH