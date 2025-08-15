Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Công an Thanh Hóa - Vang mãi bản hùng ca"

Tối 15/8, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Công an Thanh Hóa - Vang mãi bản hùng ca” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005 - 19/8/2025).

Tiết mục tại chương trình nghệ thuật.

Dự chương trình có các đồng chí: Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh; Ban Giám đốc Công an tỉnh và Công an tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Các đại biểu dự chương trình.

Suốt 80 năm qua, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã khắc vào trang sử vàng những chiến công bất diệt. Bản anh hùng ca ấy sẽ còn vang vọng mãi bởi lòng trung thành tuyệt đối, tinh thần quả cảm và sự tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dẫu gian nan thử thách đến đâu, người chiến sĩ Công an Nhân dân vẫn luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, vững niềm tin tất thắng.

Các tiết mục tại chương trình nghệ thuật.

Với chủ đề “Công an Thanh Hóa - Vang mãi bản hùng ca”, các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa và các chiến sĩ thuộc Công an tỉnh đã mang đến một chương trình nghệ thuật tổng hợp đặc sắc với các tiết mục ca, múa, nhạc, trích đoạn cải lương hấp dẫn, như: “Lá cờ Đảng - 80 năm Công an Nhân dân sáng mãi trang sử vàng”; “Người là niềm tin tất thắng”; “Người chiến sĩ công an nguyện khắc ghi lời Bác”; “Tự hào người lính chúng tôi”; “Giữ trọn lời thề - Tự hào người chiến sĩ Công an”...

Các tiết mục tại chương trình nghệ thuật.

Chương trình trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, những màn biểu diễn đặc sắc cùng âm thanh, ánh sáng sân khấu hoành tráng đã tái hiện trang sử hào hùng của dân tộc; ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu; tôn vinh vẻ đẹp quê hương Thanh Hóa giàu truyền thống, giàu bản sắc và tràn đầy khát vọng. Đồng thời, tôn vinh những chiến công, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an Nhân dân nói chung, Công an Thanh Hóa nói riêng - những người đã và đang cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân vì bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Quốc Hương