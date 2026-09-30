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Xã Cổ Lũng diễn tập ứng phó lũ ống, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất

Tiến Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/9, UBND xã Cổ Lũng tổ chức diễn tập ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và sơ tán Nhân dân do mưa lớn gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, đá năm 2026.

Xã Cổ Lũng diễn tập ứng phó lũ ống, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất

Sáng 30/9, UBND xã Cổ Lũng tổ chức diễn tập ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và sơ tán Nhân dân do mưa lớn gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, đá năm 2026.

Buổi diễn tập giả định mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, khiến nước tại các suối dâng nhanh, một số khu vực có nguy cơ ngập lụt, chia cắt và sạt lở, tập trung tại khu vực suối Ngài, thôn Hiêu và thôn Mường Khoòng.

Theo tình huống giả định, thôn Hiêu có 19 người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật nằm trong vùng nguy cơ cao sạt lở đất, đá; thôn Mường Khoòng có 43 hộ, khoảng 150 người ở khu vực có nguy cơ cao ngập lụt, chia cắt và sạt lở.

Xã Cổ Lũng diễn tập ứng phó lũ ống, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất

Lực lượng tham gia diễn tập.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Cổ Lũng tổ chức họp khẩn, kích hoạt phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; phân công lực lượng triển khai tìm kiếm, cứu nạn, sơ tán Nhân dân và bảo đảm an toàn các khu vực xung yếu.

Xã Cổ Lũng diễn tập ứng phó lũ ống, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Các lực lượng công an, quân sự, phòng, chống thiên tai và y tế xã nhanh chóng tập kết nhân lực, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ; đặt biển cảnh báo tại các vị trí ngập, sạt lở, tổ chức canh gác, hướng dẫn Nhân dân di dời người và tài sản đến nơi tránh trú an toàn. Lực lượng y tế thực hành sơ cứu người bị thương; tổ cứu hộ tổ chức ứng cứu người mắc kẹt trong vùng ngập lũ.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, phần diễn tập vận hành cơ chế và thực binh được triển khai theo đúng kịch bản, bảo đảm nội dung, trình tự, thời gian và an toàn về người, phương tiện. Qua đó góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng ứng phó với thiên tai của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân trên địa bàn.

Tiến Đông

Từ khóa:

#Diễn tập #Chủ tịch UBND #Sạt lở đất #công tác PCTT #Lũ quét #Ứng phó #Lũ ống #Nguy cơ #tổ chức #Địa phương

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