Cảnh sát cơ động kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu

Tối 29/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời sơ cứu, đưa một phụ nữ bị tai nạn giao thông đi cấp cứu, đồng thời phối hợp bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.

Lực lượng Cảnh sát cơ động phát hiện, hỗ trợ chị Dương Thị Huấn bị tai nạn, đưa đi cấp cứu.

Vào khoảng 20h03 ngày 29/9, tổ tuần tra, kiểm soát gồm 6 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Trần Văn Thái, cán bộ Đội Cảnh sát cơ động làm Tổ trưởng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khi đến đường An Dương Vương, phường Quảng Phú, phát hiện một phụ nữ bị tai nạn giao thông trong tình trạng bị thương nặng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, thực hiện sơ cứu ban đầu, đồng thời phối hợp với người dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện K71 để cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là chị Dương Thị Huấn, sinh năm 1980, trú tại thôn 5, xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa. Chị Huấn điều khiển xe máy và xảy ra va chạm với một xe tải.

Song song với việc hỗ trợ nạn nhân, tổ công tác đã phân công cán bộ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo cho Công an phường Quảng Phú đến phối hợp giải quyết vụ việc.

Vụ việc sau đó được bàn giao cho Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Hiện sức khỏe của chị Dương Thị Huấn đang được các y, bác sĩ Bệnh viện K71 tiếp tục theo dõi và điều trị.

Thái Thanh (CTV)