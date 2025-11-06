Chung sức vì mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân

Thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư về bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, Thanh Hóa đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bá Thước hướng dẫn, giải đáp chính sách BHYT hộ gia đình cho người dân.

Lan tỏa tinh thần “BHYT – tấm thẻ vì sức khỏe mọi người”

Ngày 3/10/2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 52-CT/TW về “Thực hiện BHYT toàn dân trong giai đoạn mới”. Đây là văn bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng trong việc xây dựng hệ thống an sinh y tế bền vững, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe. Bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động quán triệt, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, coi đây là định hướng then chốt trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2025–2030.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Thanh Hóa, đến hết tháng 9/2025, toàn tỉnh có 3.319.601 người tham gia BHYT, trong đó 513.558 người tham gia theo hình thức hộ gia đình; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,19% dân số. Nhiều địa phương đã giữ vững tiêu chí y tế trong XDNTM, đồng thời triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHYT.

Mới đây, Hiệp hội Y tế tư nhân Thanh Hóa phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn như VietinBank, Vietcombank, BIDV... đã trao 455 triệu đồng hỗ trợ đóng BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn ở 42 xã thuộc các huyện Hồi Xuân, Quan Sơn, Bá Thước, Ngọc Lặc và Thường Xuân cũ. Hàng nghìn người dân sẽ được cấp thẻ BHYT, giúp họ được chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau, bệnh tật.

Ông Tống Văn Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Y tế tư nhân Thanh Hóa chia sẻ, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” do Chính phủ phát động và tinh thần kêu gọi của ngành BHXH, cộng đồng y tế tư nhân mong muốn góp phần giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận chính sách an sinh, có thẻ BHYT để kịp thời khám, chữa bệnh khi cần.

Ông Vũ Nguyên Hiệp, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Để nguồn kinh phí hỗ trợ đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách người có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện được hỗ trợ; tổ chức cấp thẻ BHYT kịp thời, đúng quy định, góp phần lan tỏa thông điệp “BHYT – tấm thẻ vì sức khỏe mọi người”, giúp người dân khó khăn được tiếp cận chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Quyết tâm thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân

Theo mục tiêu của Chỉ thị 52, đến năm 2026, tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đạt trên 95% và hướng tới bao phủ toàn dân vào năm 2030. Chỉ thị khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với chính sách BHYT – một chính sách nhân văn, vì sức khỏe, hạnh phúc của Nhân dân. Bám sát định hướng của Chỉ thị 52, hiện nay các xã, phường trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương xây dựng kế hoạch, kiện toàn ban chỉ đạo và tổ giúp việc, phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT đến từng nhóm đối tượng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức và người dân.

Tại xã Bá Thước, ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã tổ chức cuộc họp đầu tiên sau sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức và người dân về BHYT, từ đó đồng thuận cùng tham gia vào chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Trang, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Bá Thước, cho biết: Việc triển khai Chỉ thị 52 có ý nghĩa rất lớn trong đảm bảo an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe toàn dân. Trên cơ sở tham mưu của cơ quan BHXH và của Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Bá Thước đã thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, trong đó đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cho từng thôn, bản nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, từng bước hiện thực hóa mục tiêu BHYT toàn dân – vì sức khỏe, hạnh phúc và an sinh của Nhân dân.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Thanh Hóa đang sẵn sàng triển khai thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW ngay từ những tháng cuối năm 2025. BHXH tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với ngành y tế và các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở với kết quả phát triển người tham gia BHYT; rà soát, cập nhật dữ liệu để không bỏ sót đối tượng. Cùng với đó, ngành tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong kiểm soát, giám sát dịch vụ khám, chữa bệnh, đảm bảo minh bạch, hiệu quả. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cũng đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao y đức của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đây là những bước đi cụ thể, thiết thực nhằm xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bền vững trong giai đoạn mới.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Thanh Hóa đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Đây không chỉ là hành động cụ thể hóa Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư, mà còn là minh chứng cho tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong hành trình xây dựng hệ thống an sinh xã hội vững mạnh, vì sức khỏe và hạnh phúc của Nhân dân.

Bài và ảnh: Tô Hà