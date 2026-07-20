Chuẩn bị vận hành công trình Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Tam Thanh

Cùng với nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, cấp ủy, chính quyền xã Tam Thanh đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện, đưa vào vận hành công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Tam Thanh.

Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Tam Thanh đang dần hoàn thiện.

Những ngày đầu tháng 7, không khí thi công dự án đầu tư xây dựng Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Tam Thanh càng khẩn trương. Do công trình cơ bản hoàn thành phần xây thô, nên dù ngày mưa, nhà thầu là Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) đã huy động gần 200 công nhân, kỹ sư, cùng nhiều loại phương tiện, máy móc, thi công ngày đêm, làm thêm cả ngày nghỉ.

Theo quyết định phê duyệt dự án, Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Tam Thanh có tổng mức đầu tư gần 147 tỷ đồng. Ngoài cơ sở vật chất hiện có của Trường Tiểu học Tam Thanh, dự án xây dựng mới các hạng mục công trình gồm 1 nhà lớp học bộ môn 4 tầng; 1 nhà lớp học THCS 3 tầng; 1 nhà hiệu bộ 4 tầng; 1 nhà đa năng 1 tầng; 1 nhà nội trú và bán trú 4 tầng; 1 nhà công vụ và nhà ăn 3 tầng, cùng nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ. Đồng thời cải tạo các hạng mục công trình gồm: nhà hiệu bộ 1 tầng hiện có thành nhà thư viện; nhà lớp học tiểu học 3 tầng 15 phòng. Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, dự án cũng đầu tư đồng bộ trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt, làm việc của học sinh và giáo viên.

Theo chủ đầu tư là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, đến nay công trình đã thi công đạt 60% khối lượng phần việc. Các hạng mục công trình đã cơ bản hoàn thành xây thô và đang thi công điện, nước phía bên trong, ít chịu ảnh hưởng của thời tiết. Trong đó, các hạng mục nhà lớp học, đơn vị thi công đang tiến hành lắp đặt lan can, thiết bị vệ sinh, thang thoát hiểm bên ngoài, sơn tường, lát gạch nền. Các công trình nhà nội trú, bán trú, công vụ, nhà ăn cũng đang được hoàn thiện áo tường và lát nền gạch...

Trên cơ sở khối lượng công việc còn lại, trong khi thời gian không còn nhiều, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh đã bố trí cán bộ thường trực tại công trình để kịp thời nắm bắt, đôn đốc tiến độ. Đồng thời yêu cầu đơn vị thi công tăng cường nhân công, tổ chức chia ca, thi công cả ngày, đêm, ngày nghỉ. Đồng thời tập kết nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công trình.

Về phần địa phương, xã Tam Thanh cũng đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để thành lập nhà trường và nhiệm vụ có liên quan. Theo đó, từ cuối tháng 6/2026, UBND xã đã xây dựng và phê duyệt đề án thành lập Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Thanh trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng con người, tài chính, tài sản của các trường TH&THCS Tam Thanh. Trên cơ sở đề án, UBND xã Tam Thanh đã hoàn thiện các bước quy trình, thủ tục và công bố các quyết định kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự lãnh đạo, quản lý nhà trường.

Ông Lê Sỹ Thuật, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thanh cho biết: “Tổ chức bộ máy Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Thanh gồm 1 hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ nhà trường và 2 phó hiệu trưởng. Ngay sau khi thành lập tổ chức, bộ máy, xã đã chỉ đạo ban giám hiệu nhà trường khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 theo quy định của pháp luật đối với trường phổ thông nội trú. Công tác tuyển sinh sẽ hoàn thành trong tháng 7/2026”.

Qua công tác rà soát, thống kê, năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Thanh sẽ có khoảng 27 lớp học, mỗi lớp trung bình từ 35 - 40 học sinh. Căn cứ vào khoảng cách địa lý cũng như điều kiện giao thông ở các bản, khu dân cư, sau hoàn thành công tác tuyển sinh, UBND xã Tam Thanh sẽ yêu cầu nhà trường căn cứ vào nhu cầu thực tế của từng học sinh để tổ chức nội trú, bán trú.

Tuy nhiên, theo ông Lê Sỹ Thuật: “Sau kiện toàn tổ chức, bộ máy, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Thanh hiện chưa có nhân viên phục vụ công tác nội trú, bán trú. Do vậy, UBND xã đã báo cáo và xin cấp có thẩm quyền để tuyển dụng, điều động nhân sự, đảm bảo vận hành nhà trường, phát huy tối đa giá trị công trình được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư cho khu vực biên giới”.

Bài và ảnh: Đồng Thành