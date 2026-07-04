Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp thường lệ giữa năm

Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày (khoảng từ ngày 6 đến ngày 10/7/2026) tại Trung tâm hội nghị 25B (phường Hạc Thành). Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tập trung thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các nội dung liên quan đến đời sống Nhân dân.

Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri phường Trúc Lâm trước kỳ họp thường lệ giữa năm.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII; thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX... Kỳ họp cũng xem xét 28 tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm.

Để kỳ họp diễn ra thành công, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các phiên họp liên tịch với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các ngành liên quan để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp. Đồng thời ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ tổ chức kỳ họp, chỉ đạo phối hợp xây dựng báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng quy định. Đối với những nội dung quan trọng, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, Thường trực HĐND tỉnh định hướng để các ban HĐND tỉnh thẩm tra, chuyển đến UBND tỉnh chuẩn bị giải trình, đồng thời xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cùng với đó, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch và giám sát, khảo sát thường xuyên về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện Đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; việc chấp hành các quy định của pháp luật về tải trọng trong hoạt động vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường... Qua đó, nắm bắt thông tin tình hình thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là các nghị quyết của HĐND tỉnh, làm căn cứ giúp đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết định các vấn đề liên quan được trình tại kỳ họp bảo đảm khách quan, sát thực, hiệu quả. Hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cũng được HĐND tỉnh chỉ đạo sát sao. Theo đó, các cuộc tiếp xúc đều diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, đại biểu HĐND tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm, cầu thị tiếp thu ý kiến, đề xuất của cử tri; giải trình làm rõ nhiều nội dung. Qua các ý kiến phản ánh, đề xuất của cử tri, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổng hợp, phân loại nhóm nội dung theo thẩm quyền Trung ương, tỉnh, xã, phường và theo ngành, lĩnh vực để báo cáo với các cấp giải quyết và phản ánh tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Bên cạnh đó, hoạt động thẩm tra của các ban HĐND tỉnh cũng được thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng. Để thực hiện công tác thẩm tra đạt hiệu quả, các ban HĐND tỉnh đã chủ động tham gia ngay từ đầu với đơn vị soạn thảo văn bản để nắm tình hình, đề nghị cung cấp thông tin, báo cáo theo yêu cầu công tác thẩm tra; đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tài liệu, gửi văn bản cho các thành viên trong ban nghiên cứu trước, làm cơ sở đóng góp ý kiến trong cuộc họp thẩm tra. Trong quá trình thẩm tra, các ban của HĐND tỉnh đã có nhiều ý kiến phản biện đối với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, được UBND tỉnh tiếp thu, bổ sung. Cơ bản báo cáo thẩm tra của các ban được chuẩn bị công phu, chất lượng, chú trọng những nội dung cần lưu ý, các cơ sở pháp lý bảo đảm chặt chẽ, có tính phản biện cao và có những đề xuất, kiến nghị cụ thể, trọng tâm, phù hợp với quy định của pháp luật, sát với thực tế của địa phương, là căn cứ quan trọng để đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và quyết định các nội dung trình tại kỳ họp.

Đặc biệt, trước kỳ họp, nội dung chương trình và các tài liệu được trình tại kỳ họp đều được chuyển sang hình thức số hóa và đưa vào hệ thống dữ liệu dùng chung để các đại biểu nghiên cứu trước. Tham gia kỳ họp không giấy tờ, mỗi đại biểu được cấp 1 máy tính bảng cài đặt ứng dụng “VNPT - eCabinet” và có tài khoản riêng để truy cập tài liệu phục vụ kỳ họp. Trên ứng dụng có đầy đủ tài liệu kỳ họp, chương trình kỳ họp, danh sách đại biểu, các thông báo, ý kiến cử tri. Các mục tài liệu được sắp xếp khoa học để người dùng tiện theo dõi. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí để thông tin về kỳ họp, toàn bộ nội dung, chương trình kỳ họp được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri biết, theo dõi. Chuẩn bị tốt cả về nội dung, các điều kiện vật chất, kỹ thuật, thông tin tuyên truyền, an ninh trật tự... trong thời gian diễn ra kỳ họp.

Với sự chuẩn bị chu đáo, chọn lựa đúng và trúng vấn đề để đưa ra thảo luận, xem xét, quyết định, đây sẽ là kỳ họp được cử tri và Nhân dân mong chờ. Thành công của kỳ họp không chỉ quyết định đến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2026, mà còn tạo đà cho sự phát triển những năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Quốc Hương