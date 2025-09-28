Chủ động mức cao nhất các phương án ứng phó bão số 10 tại khu vực miền núi

“Các xã thuộc khu vực miền núi phải chủ động ở mức cao nhất đối với các phương án ứng phó bão số 10, mục tiêu trên hết, trước hết là an toàn tính mạng của người dân”. Đây là chỉ đạo của đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến kết nối với các xã miền núi của tỉnh vừa được tổ chức chiều 28/9.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo dự báo, từ rạng sáng mai (29/9), bão số 10 sẽ gây gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, khu vực miền núi phía Tây nhiều khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, cho biết: Để thống nhất công tác chỉ đạo và chủ động các phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp, ngay trong chiều nay (28/9), UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10 đặt tại xã Hồi Xuân do Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Trưởng ban; thành viên gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh lập tức điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ, nhu yếu phẩm đến xã Hồi Xuân.

Sở Xây dựng tập kết trang thiết bị, máy móc tại các vị trí an toàn, thuận lợi, bám các trục, tuyến đường trọng điểm để sẵn sàng huy động trong các tình huống nước dâng, ngập lụt, chia cắt giao thông.

Các cơ sở y tế, đặc biệt là Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc chuẩn bị đầy đủ các phương án hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe, chủ động lực lượng thường trực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ứng phó với bão.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trước dự báo diễn biến và mức ảnh hưởng của bão số 10, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã khu vực miền núi chủ động ở mức cao nhất, trước 17h chiều 28/9 di dời toàn bộ các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn.

Đồng thời, bố trí các tổ công tác ứng trực tại các ngầm tràn có nguy cơ nước dâng để kiểm soát, cảnh báo kịp thời, tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra.

Cùng với đó, các địa phương chủ động ghi hình hiện trạng các vị trí sạt lở hoặc nguy cơ cao sạt lở, báo cáo Sở Xây dựng nhằm đánh giá hiện trạng, thực hiện ứng phó khẩn cấp theo thứ tự ưu tiên, với mục tiêu “tính mạng của người dân là trên hết, trước hết”.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị viễn thông, bảo đảm đường truyền tín hiệu và thông tin liên lạc để cập nhật thông tin, tiếp nhận chỉ đạo nhanh nhất. Trong trường hợp mất tín hiệu, phải chuyển ngay sang kênh liên lạc của lực lượng quân sự và sử dụng các thiết bị vệ tinh , không để gián đoạn tín hiệu dẫn đến khó khăn trong công tác điều phối lực lượng, ứng phó với các tình huống trong mưa bão.

Lê Hòa