Cho ý kiến vào dự thảo Chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030

Chiều ngày 28/11, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo về dự thảo Chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các trường Đại học trên địa bàn tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa.

Dự thảo Chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030 được xây dựng với 3 phần chính.

Phần thứ nhất: Đánh giá chung tình hình thực hiện giai đoạn 2021-2025, nhấn mạnh những kết quả nổi bật tỉnh Thanh Hóa đạt được trong công tác đối ngoại Đảng và ngoại giao chính quyền, ngoại giao kinh tế, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của tỉnh trên trường quốc tế. Các hoạt động hội nghị, hội thảo quốc tế và ký kết thỏa thuận quốc tế được tổ chức, quản lý đúng quy định. Đối ngoại Nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác bảo vệ biên giới, an ninh quốc phòng được giữ vững ổn định.

Đồng chí TrầnThị Thu Hằng, Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu tại hội nghị.

Phần thứ hai: Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2026-2030. Với nhiều nhóm giải pháp lớn, đồng bộ được định hướng, Thanh Hóa phấn đấu thực hiện tốt chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao chính quyền và đối ngoại Nhân dân. Qua đó, tạo bước chuyển biến mới trong việc mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại; mở rộng hợp tác với các tỉnh, thành phố, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp nước ngoài; nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư viện trợ; triển khai có hiệu quả các nội dung thỏa thuận quốc tế đã ký kết.

Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ trình bày tóm tắt dự thảo Chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030.

Phần thứ ba: Tổ chức thực hiện. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, dự thảo Chương trình đối ngoại phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo thống nhất hiệu quả; đồng thời quy định rõ chế độ thông tin, báo cáo, sơ kết tổng kết quá trình triển khai thực hiện.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo cũng đã nêu rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan cần khắc phục trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với bố cục, kết cấu dự thảo Chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030. Đồng thời đề xuất bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, chu đáo dự thảo Chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030 của Sở Ngoại vụ và cơ bản thống nhất với những nội dung, bố cục của dự thảo.

Tuy nhiên, dung lượng còn dài, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Ngoại vụ cần rút ngắn dự thảo, bảo đảm ngắn gọn, mạch lạc, xúc tích, nhưng vẫn đầy đủ các nội dung. Ngay sau hội nghị này, Sở Ngoại vụ cần sớm hoàn thiện Chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030 để trình UBND tỉnh xem xét.

Tố Phương