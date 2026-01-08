100% cử tri cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất với danh sách giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Ngày 8/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh được giới thiệu ứng cử; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và các bước tiến hành lập danh sách giới thiệu người ứng cử.

Theo đó, cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh được phân bổ giới thiệu 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 18 người ứng cử đại biểu HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện Văn phòng - Tổ chức Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày các tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH và HĐND.

Tiếp đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét của cử tri cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách giới thiệu của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, nhận xét toàn diện, khách quan, tập trung làm rõ bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ý kiến đánh giá cao quá trình rèn luyện, cống hiến và những đóng góp thiết thực của nhân sự được giới thiệu trong thực tiễn công tác.

Kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 100%. Tất cả cử tri nhất trí với danh sách giới thiệu 5 người của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 18 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, gửi Ủy Ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa.

Hải Đăng