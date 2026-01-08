Tổng kết công tác năm 2025 của ngành Thanh tra

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Thanh tra. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo, công chức Thanh tra tỉnh dự hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, năm 2025 ngành Thanh tra đã triển khai 66.032 cuộc thanh tra, kiểm tra, tại 79.894 đơn vị, qua đó chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Ngành Thanh tra đã phát hiện, xử lý vi phạm về kinh tế 256.341 tỷ đồng (tăng 62,7%), 1.414 ha đất (tăng 477% so với năm 2024). Trong đó, kiến nghị thu hồi 210.940 tỷ đồng và 1.027 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 2.880 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính đối với 2.187 tập thể và 5.400 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 153 vụ việc, 108 đối tượng; đồng thời, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 7.882 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị.

Trong năm, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận 475.350 đơn các loại (tăng 11,4% so với năm 2024), trong đó có 371.251 đơn đủ điều kiện xử lý. Đến nay đã giải quyết 22.663 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 82,4%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị xử lý hành chính 239 người; chuyển cơ quan điều tra 13 vụ việc, 6 đối tượng.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, phân tích tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó đúc rút bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thông tin cơ bản những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước năm 2025. Đồng thời khẳng định, trong thành tựu ấy có vai trò đóng góp hiệu quả, thiết thực của ngành Thanh tra.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt của ngành Thanh tra trong tổ chức thực hiện được giao năm 2025. Đặc biệt là tinh thần chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện, tố cáo phức tạp, nổi cộm kéo dài; thanh tra kết luận vi phạm, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, giải quyết các dự án lớn tồn đọng kéo dài; thanh tra phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý, thu hồi khối lượng tài sản lớn cho Nhà nước; gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy...

Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng mang tính chất quyết định đến cả giai đoạn 2026-2031, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị năm 2026 ngành Thanh tra cần thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời chủ động đổi mới tư duy, xác định kỹ hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí nhấn mạnh: Việc thanh tra phát hiện sai phạm, phát hiện ra tham nhũng, tiêu cực để xử lý nghiêm, nhưng vấn đề quan trọng hơn nữa là thông qua công tác thanh tra để phát hiện sơ hở, kiến nghị hoàn thiện pháp luật, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bên cạnh sự nghiêm minh, không để công tác thanh tra trở thành lực cản của sự phát triển, phải phục vụ tốt sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Đảng và Nhà nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị công tác thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm, như quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai... Thông qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí mong muốn Thanh tra Chính phủ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giải quyết tình trạng chậm tiến độ kéo dài các dự án; chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra thanh liêm, chính trực, vững vàng về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ tin tưởng, với bề dày truyền thống tốt đẹp và sự nỗ lực, cố gắng, tận tụy của toàn thể cán bộ, công chức, thời gian tới, toàn ngành Thanh tra sẽ tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân đã tin tưởng, giao phó.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh sau hội nghị trực tuyến.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến, phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Thanh tra tỉnh nghiêm túc quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, khẩn trương cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2026, bảo đảm thống nhất về nhận thức, quyết liệt trong hành động và rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Thanh tra tỉnh cần tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ thanh tra, đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức chính trị. Cùng với đó phải thường xuyên nắm bắt tình hình, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật ngay từ cơ sở, không để phát sinh vụ việc phức tạp, kéo dài, khiếu kiện vượt cấp.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, công tác thanh tra năm 2026 phải chuyển mạnh từ “phát hiện sai phạm” sang “phòng ngừa, cảnh báo sớm và chấn chỉnh kịp thời”. Đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn, khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Sau các vụ việc đã được thanh tra, đồng chí đề nghị Thanh tra tỉnh tổng hợp theo từng nhóm công việc, vấn đề, xác định rõ nguyên nhân để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương rút kinh nghiệm kịp thời, tránh để xảy ra tình trạng tương tự.

Đỗ Đức