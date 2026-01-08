Xã Quảng Ninh phát động phong trào thi đua năm 2026

Sáng 8/1, UBND xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, năm 2026 xã Quảng Ninh phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm 11%, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 74,2 triệu đồng/năm.

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội, xã đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,58%, nâng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế lên 95,6% và giữ vững 100% trường học đạt chuẩn quốc gia.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được xác định là khâu đột phá, phấn đấu 90% hồ sơ dịch vụ công được xử lý trực tuyến.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh đã phát động phong trào thi đua năm 2026 với 6 nội dung trọng tâm. Trong đó, xã tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; ưu tiên chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa, khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ. Xã quyết tâm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng tới xây dựng xã chuyển đổi số văn minh, hiện đại.

Với tinh thần “Thi đua là yêu nước”, xã Quảng Ninh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phương Đỗ