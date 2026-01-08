Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Xã Quảng Ninh phát động phong trào thi đua năm 2026

Phương Đỗ
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/1, UBND xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2026.

Xã Quảng Ninh phát động phong trào thi đua năm 2026

Sáng 8/1, UBND xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2026.

Xã Quảng Ninh phát động phong trào thi đua năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, năm 2026 xã Quảng Ninh phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm 11%, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 74,2 triệu đồng/năm.

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội, xã đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,58%, nâng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế lên 95,6% và giữ vững 100% trường học đạt chuẩn quốc gia.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được xác định là khâu đột phá, phấn đấu 90% hồ sơ dịch vụ công được xử lý trực tuyến.

Xã Quảng Ninh phát động phong trào thi đua năm 2026

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh đã phát động phong trào thi đua năm 2026 với 6 nội dung trọng tâm. Trong đó, xã tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; ưu tiên chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa, khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ. Xã quyết tâm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng tới xây dựng xã chuyển đổi số văn minh, hiện đại.

Với tinh thần “Thi đua là yêu nước”, xã Quảng Ninh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phương Đỗ

Từ khóa:

#xã Quảng Ninh #Chủ tịch UBND #phong trào thi đua #Thu nhập bình quân đầu người #phát động #Triển khai nhiệm vụ #Phát triển kinh tế #Chính quyền địa phương #Sản xuất nông nghiệp #Bảo đảm

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9/1, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã tiến hành công bố quyết định và giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công...
Bộ Công an xác định bảo vệ Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu

Bộ Công an xác định bảo vệ Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu

Tin tức Đại hội
Chiều 8/1, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12/2025, thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an xác định đây là nhiệm vụ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh