Ngành Tài chính thực hiện điều hành chi chủ động, mở rộng cơ sở thu bền vững

Chiều 8/1, Sở Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Lê Quang Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2025 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ nặng nề, nhất là trong bối cảnh triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, kết thúc đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp các xã, phường. Sở Tài chính đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động tham mưu, triển khai nhiệm vụ bảo đảm thông suốt công việc ngay từ những ngày đầu sau sắp xếp bộ máy.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ phát biểu tại hội nghị.

Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được Sở Tài chính tham mưu chủ động, linh hoạt, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Công tác tham mưu điều hành tài chính - ngân sách, vốn đầu tư công đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh ước đạt 54.951,531 tỷ đồng, bằng 120,8% dự toán Trung ương giao. Kết quả thu NSNN đã cơ bản đáp ứng nguồn lực thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Chi ngân sách được thực hiện kịp thời, bám sát dự toán được giao. Đặc biệt, nhiều nhiệm vụ chi theo chế độ, chính sách Trung ương ban hành, triển khai trong thời gian ngắn đều được Sở kịp thời tham mưu triển khai bảo đảm đúng quy định. Kết quả, chi ngân sách địa phương năm 2025 ước đạt 61.896,598 tỷ đồng, bằng 115,2% dự toán.

Công tác quản lý đầu tư công thực hiện theo đúng quy định, tương đối tập trung. Sở đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các hội nghị giao ban đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tham mưu triển khai kế hoạch tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài theo Đề án 751. Công tác thẩm tra, kiểm soát chi, quyết toán được tăng cường; kỷ luật tài chính từng bước được siết chặt.

Công tác quản lý tài sản công, sắp xếp trụ sở được chủ động triển khai thực hiện. Sở đã khảo sát, rà soát tổng thể trụ sở, trang thiết bị làm việc của 166 xã, phường và phát hành cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp cơ sở; kịp thời tham mưu điều chuyển, thanh lý tài sản công, phân bổ kinh phí để các xã, phường mua sắm, bổ sung, trang thiết bị, sửa chữa trụ sở làm việc ngay từ những ngày đầu đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; thực hiện hiệu quả các chính sách về công khai, minh bạch tài chính, ngân sách. Môi trường đầu tư - kinh doanh tiếp tục được cải thiện, dần 4.000 doanh nghiệp được thành lập mới năm 2025, tăng 8% so với cùng kỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng ghi nhận đóng góp của Sở Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, dự toán NSNN năm 2025 nói riêng.

Đồng chí đề nghị Sở khẩn trương tham mưu triển khai kịp thời các nhiệm vụ, chương trình, đề án bảo đảm chất lượng và tiến độ, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026.

Trong đó, cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, các quy hoạch ngành, lĩnh vực quốc gia để khẩn trương tham mưu hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh làm căn cứ tổ chức thực hiện, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bố trí, phân bổ nguồn lực và quản lý không gian phát triển của tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần chủ động, kịp thời, sát thực tiễn, làm cơ sở điều hành phát triển của tỉnh. Trong đó, tranh thủ tối đa nguồn lực Trung ương hỗ trợ để bố trí cho các dự án trọng điểm, động lực của tỉnh. Tham mưu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 bảo đảm trang trọng, hiệu quả, tạo sự lan tỏa để đẩy mạnh thu hút đầu tư ngay từ năm đầu của giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, Sở cần kịp thời triển khai các quy định mới của pháp luật về ngân sách, nhất là Luật NSNN năm 2025 gắn với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Thực hiện điều hành chi chủ động; thường xuyên rà soát chặt chẽ nhiệm vụ chi, bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên cho đầu tư phát triển, các nhiệm vụ an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách và các chủ trương lớn đã ban hành của Trung ương; hạn chế tối đa tình trạng sử dụng không hết dự toán được giao hoặc sử dụng dự toán kém hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan và chính quyền cơ sở trong quản lý nguồn thu; mở rộng cơ sở thu bền vững, khai thác dư địa, chống chuyển giá, chống thất thu ở các lĩnh vực rủi ro, trọng tâm là kinh tế số và hộ kinh doanh.

Trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đơn vị cần chủ động tham mưu, hướng dẫn, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách theo mô hình mới; phát huy vai trò hướng dẫn chuyên ngành cho các đơn vị, địa phương, nhất là cấp xã.

Đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng nâng cao năng lực tự chủ, triển khai phù hợp cơ chế khoán chi, đặt hàng dịch vụ công, gắn phân bổ ngân sách với kết quả đầu ra.

Khẩn trương tham mưu xử lý, sắp xếp lại tài sản công dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Khánh Phương