Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực khai trương hệ thống thiết bị công nghệ cao và quản trị thông minh

Chiều 8/1, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực tổ chức lễ khai trương hệ thống thiết bị công nghệ cao và quản trị thông minh. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đổi mới phương thức quản trị theo hướng số hóa, thông minh.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực; các đối tác chiến lược cùng đông đảo cán bộ, nhân viên trong hệ thống.

TS Nguyễn Bảo Uyên, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Hệ thống Y tế Hợp Lực, phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, TS Nguyễn Bảo Uyên, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Hệ thống Y tế Hợp Lực cho biết: Việc đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị công nghệ cao và triển khai mô hình quản trị thông minh không chỉ thể hiện tầm nhìn dài hạn của Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, mà còn khẳng định triết lý phát triển gắn với phụng sự cộng đồng. Thông qua hợp tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ y tế hàng đầu thế giới, Hợp Lực đang từng bước đưa những tiến bộ y học hiện đại đến gần hơn với người dân Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của y tế nước nhà trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Ông Jusong Xin, Giám đốc kinh doanh quốc tế - Tập đoàn United Imagin Healthcare, phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực chính thức đưa vào vận hành tổ hợp trang thiết bị y khoa hiện đại, nổi bật như: hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla ứng dụng trí tuệ nhân tạo; hệ thống siêu âm lòng mạch IVUS tích hợp quang phổ cận hồng ngoại NIRS trong can thiệp tim mạch; hệ thống định danh vi khuẩn bằng khối phổ tự động MALDI-TOF MS; hệ thống Laser Holmium Cyber Ho 150 phục vụ tán sỏi và điều trị tiết niệu ít xâm lấn. Các công nghệ này góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, rút ngắn thời gian điều trị và tăng hiệu quả chăm sóc người bệnh.

Cùng với đầu tư thiết bị, Hợp Lực triển khai mô hình quản trị thông minh, nhằm tối ưu vận hành bệnh viện, tăng khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ điều hành; giảm thủ tục, rút ngắn thời gian chờ; nâng cao trải nghiệm của người bệnh theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám đầu tư, dám đổi mới của Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân ngày càng cao, yêu cầu về chất lượng dịch vụ y tế, trình độ chuyên môn, ứng dụng khoa học - công nghệ và quản trị hiện đại ngày càng khắt khe, việc Hợp Lực đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị tiên tiến là bước đi đúng hướng, thể hiện tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực khai thác, vận hành hiệu quả hệ thống thiết bị công nghệ cao theo đúng quy định, bảo đảm an toàn người bệnh; chú trọng xây dựng quy trình vận hành, bảo trì, kiểm chuẩn chặt chẽ, bài bản để các trang thiết bị phát huy tối đa giá trị đầu tư, tránh lãng phí.

Cùng với đầu tư thiết bị, đồng chí đề nghị Hợp Lực quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên sâu; tăng cường hợp tác, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn chuyên môn với các bệnh viện tuyến trên; xây dựng môi trường học tập thường xuyên, cập nhật liên tục các tiến bộ khoa học - công nghệ y học hiện đại.

Về công tác chuyển đổi số, Tổng Công ty nghiên cứu triển khai quản trị thông minh theo lộ trình phù hợp, đồng bộ giữa các khâu; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu người bệnh; tăng tính liên thông, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quản trị, điều hành; lấy mức độ hài lòng của người dân, người bệnh làm thước đo xuyên suốt cho hiệu quả hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Hợp Lực tiếp tục phát triển trên nền tảng tuân thủ pháp luật, các quy chuẩn chuyên môn; tăng cường gắn kết, đồng hành với địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; phối hợp hiệu quả với hệ thống y tế công lập trong chuyển tuyến, hội chẩn, cấp cứu, cùng hướng tới mục tiêu chung là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Về phía tỉnh, đồng chí khẳng định Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đúng quy định của pháp luật để các doanh nghiệp, trong đó có Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, phát triển ổn định, bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực và Công ty Cổ phần MISA trao Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược về quản trị thông minh.

Trong khuôn khổ chương trình, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực và Công ty Cổ phần MISA đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược về quản trị thông minh, triển khai các giải pháp số trong quản lý tài chính, nhân sự, điều hành và vận hành hệ thống y tế, góp phần xây dựng mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Các đại biểu đã tham quan thực tế hệ thống thiết bị công nghệ cao tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Ngay sau nghi thức bấm nút khai trương, các đại biểu đã tham quan thực tế hệ thống thiết bị công nghệ cao tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, trực tiếp trải nghiệm các giải pháp y tế hiện đại được đưa vào vận hành.

Tô Hà - Quốc Hương