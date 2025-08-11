Cho phép thành lập trường liên cấp tại xã Thọ Xuân

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 8/8/2025 về việc cho phép thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nobel School VI.

Một cơ sở của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nobel School.

Theo nội dung Quyết định Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nobel School VI được đặt tại Khu đô thị Ngôi Sao, xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Quy mô hoạt động giáo dục của nhà trường gồm 13 lớp; trong đó có 5 lớp tiểu học, 4 lớp trung học cơ sở và 4 lớp trung học phổ thông.

Đây là cơ sở giáo dục phổ thông tư thục, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật; hoạt động theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục và các quy định hiện hành của pháp luật.

Được biết, Nobel School là hệ thống giáo dục liên cấp từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông do Tổng Công ty Hà Thanh đầu tư. Hiện nay, có tất cả 9 trường nằm trong hệ thống gồm: - Trường Tiểu học, THCS & THPT Nobel School - Trường Mầm non, Tiểu học, THCS&THPT Nobel School II - Trường Mầm non, Tiểu học, THCS & THPT Nobel School IlI - Trường Mầm non, Tiểu học & THCS Nobel School Yên Định - Trường Mầm non, Tiểu học, THCS & THPT Nobel School V - Trường Mầm non Nobel TP Thanh Hóa - Trường Mầm non Nobel Thọ Xuân - Trường Mầm non Nobel Như Thanh - Trường Mầm non Nobel Hoằng Hóa.

NM