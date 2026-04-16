Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện, bắn đạn thật cho dân quân năm thứ nhất

Ngày 16/4, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do đồng chí Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác huấn luyện và tổ chức bắn đạn thật cho lực lượng dân quân năm thứ nhất tại các Ban Chỉ huy phòng thủ (CHPT) Khu vực 1 – Triệu Sơn và Ban CHPT Khu vực 3 – Ngọc Lặc.

Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Đại tá Vũ Mạnh Quỳnh, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương các khu vực.

Theo báo cáo, Ban CHPT Khu vực 1 – Triệu Sơn và Ban CHPT khu vực 3 – Ngọc Lặc đã quán triệt, triển khai nghiêm kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2026; chuẩn bị đầy đủ thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, vũ khí trang bị; tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình cho chiến sĩ dân quân năm thứ nhất, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Trực tiếp kiểm tra công tác huấn luyện tại Cụm 9 (Ban CHPT Khu vực 1 – Triệu Sơn, đồng chí Chính ủy ghi nhận và biểu dương công tác chuẩn bị, triển khai nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị, đặc biệt trong công tác chuẩn bị thao trường, phân công giáo viên giảng dạy và thực hành huấn luyện. Đội ngũ cán bộ nắm chắc nội dung, phương pháp, điều hành huấn luyện khoa học, sát thực tế; cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực luyện tập, cơ bản nắm vững yếu lĩnh động tác.

Kiểm tra nội dung bắn đạn thật tại Ban CHPT Khu vực 3 – Ngọc Lặc, cho thấy, đơn vị đã tổ chức chỉ huy bắn chặt chẽ, đúng quy trình; làm tốt công tác chuẩn bị, hiệp đồng; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Các chiến sĩ dân quân bình tĩnh, tự tin thực hành bắn, nhiều đồng chí đạt kết quả khá, giỏi.

Kết luận kiểm tra, đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị; đồng thời yêu cầu tiếp tục rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ; chú trọng giáo dục bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động, góp phần xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngọc Lê - Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa