Chính quyền thân thiện - dấu ấn sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của chính quyền cơ sở tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét, tinh thần “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

Cán bộ, công chức xã Thiệu Quang hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Chính quyền luôn “mở cửa”

Xã vùng cao Thiên Phủ được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Nam Động và Thiên Phủ, có diện tích gần 148km2, với hơn 6.400 nhân khẩu. Đồng bào dân tộc Thái chiếm gần 66%, dân tộc Mường gần 29%, còn lại là người Kinh và các dân tộc khác.

Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xã Thiên Phủ đã có những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành và cải cách hành chính, nhất là nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ Phan Văn Đại cho biết, nhận thức rõ những khó khăn, thách thức khi vận hành mô hình mới, UBND xã đã chủ động đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Theo ông Đại, xã Thiên Phủ xây dựng “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” không chỉ dừng lại ở việc cán bộ hướng dẫn tận tình, “cầm tay chỉ việc” khi người dân đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Quan trọng hơn là chính quyền phải biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.

Tinh thần gần dân, sát dân còn được thể hiện qua việc cán bộ, công chức xã sẵn sàng xuống bản, lên nương, vào rừng để nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và cùng người dân tìm hướng phát triển sinh kế. Từ những chuyến đi cơ sở, nhiều vấn đề đặt ra trong đời sống người dân được chính quyền nắm bắt sớm hơn, từ đó có giải pháp phù hợp, sát thực tiễn hơn.

Không chỉ đổi mới phương thức phục vụ, xã Thiên Phủ đang triển khai thử nghiệm mô hình trồng cây cà phê, đồng thời tập trung xây dựng các mô hình sinh kế đặc trưng gồm: vịt cổ xanh ở bản Sài; dệt thổ cẩm ở bản Lớt Dồi; nuôi lợn đen ở bản Bất; nuôi gà ri, trồng mắc ca ở bản Chong; trồng quế ở bản Chiềng. Các mô hình này không chỉ hướng đến mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân mà còn từng bước hình thành những sản phẩm mang bản sắc riêng, là nền tảng để địa phương phát triển du lịch cộng đồng, kinh tế nông nghiệp đặc trưng trong những năm tới.

Đưa dịch vụ công đến gần người dân

Thực tiễn tại Thiên Phủ cho thấy, khi bộ máy được tổ chức hợp lý, cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền và cải cách TTHC, người dân sẽ tiếp cận dịch vụ công một cách dễ dàng, thuận tiện. Anh Hà Văn Đức, bản Mường Khăng, xã Thiên Phủ chia sẻ: “Khi đến trung tâm phục vụ hành chính công xã để làm thủ tục đăng ký kết hôn, vợ chồng tôi được cán bộ trung tâm hướng dẫn tận tình. Được lãnh đạo xã trao tận tay giấy chứng nhận và quà chúc mừng khiến chúng tôi rất bất ngờ và hạnh phúc”.

Tại xã Thiệu Quang, tinh thần “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” cũng được cụ thể hóa bằng những quy định, việc làm gần gũi, thiết thực. Cán bộ, công chức xã thực hiện tốt “3 xin”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn; “4 luôn”: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ; đồng thời thực hiện “5 không”: không cửa quyền, hách dịch; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, xã Thiệu Quang đã triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động”, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC ngay tại cơ sở. Thông qua mô hình, người dân được tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNeID mức độ 2; nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến; khai thác, sử dụng kết quả giải quyết TTHC điện tử, bản sao điện tử, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và các dữ liệu, tiện ích số...

Ông Lê Hữu Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Quang cho biết, mục tiêu của mô hình là đưa dịch vụ hành chính công đến gần người dân hơn, giảm thời gian và chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. “Bảo đảm mọi người dân trên địa bàn xã, nhất là người yếu thế đều được tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ hành chính công thuận lợi, bình đẳng; không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số” - ông Hoàn nhấn mạnh.

Hiệu quả từ những cách làm cụ thể tại từng địa phương là minh chứng cho thấy bộ máy chính quyền cơ sở đang từng bước vận hành ổn định, phương thức phục vụ ngày càng được đổi mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý Nhà nước và nhu cầu chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Linh Hương