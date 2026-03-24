Chiến sự leo thang dữ dội, xung đột Trung Đông nguy cơ vượt tầm kiểm soát

Tình hình chiến sự giữa Mỹ và Israel với Iran tiếp tục leo thang nghiêm trọng với các đòn tấn công quy mô lớn và dồn dập từ cả hai phía, khiến thương vong dân sự không ngừng tăng cao, đồng thời đẩy Trung Đông vào một trong những giai đoạn căng thẳng nguy hiểm nhất trong nhiều năm qua.

Hiện trường vụ phóng tên lửa của Iran vào thủ đô Tel Aviv, Israel ngày 24/3/2026. Ảnh: Reuters.

Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran tuyên bố nước này đã phóng “làn sóng tên lửa mới” nhằm vào Israel vào sáng 24/3. Đài này sau đó cho biết một số tên lửa đã vượt qua được nhiều lớp phòng thủ của Israel. Các vụ tấn công được cho là đã đánh trúng một tòa nhà ở miền Bắc Israel, trong khi một tiếng nổ lớn cũng được ghi nhận tại thành phố Jerusalem.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết đã thực hiện đợt tấn công trả đũa trong ngày 23/3, nhắm vào nhiều căn cứ Mỹ ở Trung Đông như Al Dhafra, Victoria, Hạm đội 5 và căn cứ không quân Prince Sultan bằng tên lửa Qiam sử dụng nhiên liệu lỏng và Zolfaqar sử dụng nhiên liệu rắn.

Ở chiều ngược lại, Israel và Mỹ cũng đã tiến hành một làn sóng không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran, đặc biệt ở thủ đô Tehran, trong đó có một địa điểm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Phía Israel nêu rõ các cuộc tấn công là một phần của giai đoạn tác chiến hiện tại nhằm làm suy yếu hơn nữa các hệ thống cốt lõi và năng lực an ninh của Iran.

Trong bối cảnh chiến sự gia tăng, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth social cho biết ông đã quyết định tạm hoãn kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng của Iran trong 5 ngày, viện dẫn các cuộc trao đổi với Tehrran “tích cực”. Tuy nhiên, ngay lập tức, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf lên tiếng phủ nhận, đồng thời cáo buộc Washington sử dụng “tin giả” để thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ, cũng như “thoát khỏi vũng lầy mà Mỹ và Israel đang mắc kẹt”.

Hiện xung đột đã bước sang tuần thứ tư kể từ khi bùng phát cuối tháng 2, với thương vong dân sự, đặc biệt là đối với trẻ em, gia tăng và nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông.

Theo số liệu do Qũy Nhi đồng LHQ UNICEF công bố ngày 23/3, hơn 2.100 trẻ em thương vong kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, trong đó con số thiệt mạng là 206 em tại Iran, 118 em tại Lebanon, 4 em tại Israel và 1 em tại Kuwait.

Bên cạnh con số thương vong, làn sóng sơ tán quy mô lớn cũng đang diễn ra tại nhiều quốc gia trong khu vực. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết ước tính có tới 3,2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa tại Iran, trong đó có khoảng 864.000 trẻ em. Tại Lebanon, hơn 1 triệu người đã phải sơ tán, trong đó có khoảng 370.000 trẻ em.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua/Al Jazeera