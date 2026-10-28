Chi phí chiến sự Iran của Mỹ vượt 47 tỷ USD

Dữ liệu mới nhất từ Lầu Năm Góc tính đến ngày 16/10 cho thấy chi phí quân sự của Mỹ trong cuộc chiến với Iran đã vượt mốc 47 tỷ USD, trong đó phần lớn ngân sách được dùng vào việc thay thế các loại đạn dược và khí tài đã tiêu hao.

Theo đó, trong tổng chi phí ước tính, hơn 29 tỷ USD được sử dụng để bổ sung số đạn dược đã tiêu hao trong xung đột. Hơn 6 tỷ USD khác được cấp để thay thế trang thiết bị quân sự và các phương tiện bị tổn thất, trong đó có máy bay và nhiều thiết bị bay không người lái.

Ước tính mới cao hơn đáng kể so với mức 37,5 tỷ USD mà Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đưa ra hồi tháng 7. Lầu Năm Góc chưa phản hồi yêu cầu bình luận về số liệu mới, vốn chưa được công bố chính thức.

Mỹ cùng Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi tháng 2. Ban đầu, Tổng thống Donald Trump dự đoán xung đột sẽ chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Chiến lược của Washington tập trung sử dụng các tên lửa chính xác có chi phí cao để phá hủy hệ thống phòng thủ Iran, sau đó chuyển sang những loại vũ khí ít tốn kém hơn, trong đó có bom dẫn đường JDAM.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 đã tạo điều kiện để Iran khôi phục một số cơ sở lưu trữ ngầm, đưa trở lại hoạt động một phần hệ thống phòng thủ, tên lửa và thiết bị bay không người lái trước đó chưa thể tiếp cận.

Sau đó, Tổng thống Trump áp đặt lệnh phong tỏa hải quân nhằm hạn chế nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Iran, đồng thời để ngỏ khả năng nối lại các hoạt động quân sự sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo các quan chức Mỹ, Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch nối lại các cuộc giao tranh cường độ cao nếu nhận được lệnh.

Chi phí chiến sự cùng tác động của xung đột đối với giá năng lượng toàn cầu đang gây sức ép lên tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump và các ứng cử viên Cộng hòa. Trong khi đó, ước tính hiện tại chưa phản ánh rõ chi phí sửa chữa thiệt hại tại các căn cứ Mỹ do những cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran gây ra.

Thanh Giang