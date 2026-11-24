Thổ Nhĩ Kỳ - Nga thúc đẩy hợp tác, đặt mục tiêu thương mại 100 tỷ USD

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ thảo luận các cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực thương mại, năng lượng, xây dựng và du lịch tại kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ - Nga, dự kiến diễn ra ngày 27/11 tại Istanbul. Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD mỗi năm trong bối cảnh trao đổi thương mại đang có dấu hiệu suy giảm.

Theo hãng thông tấn Anadolu ngày 23/11, kỳ họp sẽ do Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Bolat và Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đồng chủ trì. Nhân dịp này, hai bên cũng tổ chức diễn đàn doanh nghiệp với sự tham gia của các công ty Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, tập trung tìm kiếm cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư, hợp tác công nghiệp và triển khai các dự án chung trong lĩnh vực năng lượng, du lịch, nông nghiệp.

Số liệu thống kê cho thấy, kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2025 đạt 49,2 tỷ USD, giảm 6,5% so với mức 52,6 tỷ USD của năm 2024, trong bối cảnh những diễn biến khu vực, trong đó có cuộc xung đột tại Ukraine, tác động đến hoạt động trao đổi hàng hóa. Xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang Nga đạt hơn 6,7 tỷ USD, chủ yếu là máy móc, thiết bị, trái cây tươi và các sản phẩm nhựa. Trong khi đó, nhập khẩu từ Nga vào Thổ Nhĩ Kỳ vượt 42,4 tỷ USD.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 32,6 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 4,6 tỷ USD và nhập khẩu từ Nga đạt 28 tỷ USD.

Năng lượng tiếp tục là trụ cột trong quan hệ kinh tế hai nước. Năm 2025, nhiên liệu khoáng, dầu mỏ và các sản phẩm chưng cất chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ từ Nga. Hai dự án lớn là Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu và đường ống dẫn khí đốt TurkStream đóng vai trò quan trọng trong hợp tác năng lượng song phương.

Quan hệ du lịch cũng duy trì đà tăng trưởng, khi Nga tiếp tục là nguồn khách quốc tế lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, với khoảng 6,9 triệu lượt khách trong năm 2025.

Thông qua kỳ họp và diễn đàn doanh nghiệp lần này, Ankara và Moscow kỳ vọng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, qua đó tạo động lực khôi phục đà tăng trưởng thương mại và tiến tới mục tiêu 100 tỷ USD mỗi năm.

Ngọc Liên