Iran tuyên bố sở hữu tên lửa tầm bắn 4.500 km, có thể vươn tới châu Âu

Một nghị sĩ Iran mới đây tuyên bố tên lửa của nước này hiện có tầm bắn lên tới 4.500 km, đủ khả năng tấn công các mục tiêu tại châu Âu. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tehran liên tiếp phát đi những cảnh báo về năng lực tên lửa tầm xa, làm dấy lên quan ngại về an ninh khu vực và nguy cơ mở rộng phạm vi xung đột.

Trong một phát biểu ngày 23/11, ông Ahmad Bakhshayesh Ardestani, thành viên Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran, cho biết tầm bắn tên lửa nước này đã tăng từ 2.000 km lên 4.500 km. Ông nói thêm Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đã yêu cầu phát triển các tên lửa có độ chính xác cao, có khả năng đánh trúng mục tiêu cụ thể.

Trước đây, Iran từng tuyên bố tự giới hạn tầm bắn tên lửa đạn đạo ở mức 2.000 km theo chỉ đạo của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gần đây cho biết đã dỡ bỏ giới hạn này, song chưa công bố thông tin cụ thể về việc triển khai các loại tên lửa tầm xa mới. Báo Hamshahri của Tehran thậm chí đề cập tầm bắn khoảng 5.000 km, qua đó cho rằng toàn bộ châu Âu nằm trong phạm vi tấn công.

Một trong những dấu hiệu đáng chú ý về khả năng Iran đã vượt qua giới hạn cũ là vụ phóng hai tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự chung Mỹ-Anh Diego Garcia ở Ấn Độ Dương hồi tháng 3 năm nay. Một quả bị đánh chặn, quả còn lại gặp sự cố giữa hành trình. Theo chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin, cả hai có thể là tên lửa đạn đạo tầm trung, với khả năng bay ít nhất 4.000 km. Tuy nhiên, tình trạng thiết kế và sản xuất các loại tên lửa này vẫn chưa rõ ràng.

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau đầu năm tới nếu không đạt được thỏa thuận, giới phân tích cho rằng Tehran có thể đang sử dụng tuyên bố về tên lửa tầm xa như một công cụ gây sức ép với Washington và các đồng minh. Tuy nhiên, một số chuyên gia kêu gọi các nước châu Âu sớm tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa, thay vì chờ đến khi mối đe dọa được xác nhận đầy đủ.

Ngọc Liên