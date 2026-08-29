Chạm vào nhịp sống làng chài, hòa mình trong không gian văn hóa biển

Chuỗi hoạt động “Chạm nhịp sống làng chài” và “Không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm Hải Hòa” diễn ra từ ngày 28 đến 30/8 với nhiều hoạt động phong phú, hứa hẹn mở ra cơ hội trải nghiệm các giá trị văn hóa bản địa giàu sức hấp dẫn cho người dân và du khách.

Người dân, du khách tham gia hoạt động kéo lưới sáng 29/8.

Phường Tĩnh Gia vừa khai trương chuỗi hoạt động “Chạm nhịp sống làng chài” và “Không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm Hải Hòa”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Qua chuỗi hoạt động góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Tĩnh Gia; phát huy tiềm năng, lợi thế của Khu du lịch biển Hải Hòa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân tham gia phát triển các dịch vụ du lịch, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và đặc sản của địa phương.

Với hoạt động “Chạm nhịp sống làng chài” Nhân dân và du khách sẽ được trực tiếp tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm các hoạt động lao động truyền thống như kéo lưới, gỡ cá, đan lưới, vá lưới; giao lưu với ngư dân và khám phá đời sống sinh hoạt của cộng đồng cư dân miền biển.

Đây không chỉ là một hoạt động trải nghiệm thú vị mà còn góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng của làng chài Hải Hòa.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và phường Tĩnh Gia tham quan ki-ốt bán sản phẩm OCOP tại phố đi bộ.

“Không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm Hải Hòa” được tổ chức trên tuyến đường CC3, đoạn từ ngã tư đường Ngô Chân Lưu đến ngã tư đường Lương Văn Yên, với chiều dài khoảng 400 m.

Không gian được trang trí bằng hệ thống đèn nghệ thuật, cờ dây, tiểu cảnh, mô hình thuyền, lưới, cánh buồm và các điểm check-in mang đậm hình ảnh biển Hải Hòa.

Tại đây còn được bố trí 10 ki-ốt, cùng các xe bán hàng lưu động phục vụ ẩm thực đường phố, đồ uống, hải sản chế biến tại chỗ, đồ lưu niệm, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP và các đặc sản tiêu biểu của tỉnh.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu góp phần làm sôi động không gian biển.

Bên cạnh hoạt động tham quan, mua sắm và thưởng thức ẩm thực, không gian du lịch còn sôi động với các tiết mục văn nghệ quần chúng, biểu diễn nghệ thuật đường phố, dân vũ, khiêu vũ thể thao; các trò chơi dân gian như nhảy sạp, kéo co và nhiều hoạt động trải nghiệm.

Hoạt động được kỳ vọng giúp du lịch mùa thấp điểm tại phường trở nên sôi động hơn, từng bước chuyển từ mô hình “đón khách mùa hè” sang phát triển du lịch bốn mùa.

Trước yêu cầu kéo dài mùa du lịch biển, giảm tính thời vụ và tăng sức hấp dẫn của điểm đến, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai thí điểm nhiều sản phẩm mới tại các khu du lịch biển trọng điểm. Các sản phẩm được xây dựng theo hướng tăng trải nghiệm, khai thác giá trị văn hóa, ẩm thực và đời sống ngư dân, hướng tới thu hút du khách trong mùa thấp điểm, đặc biệt từ cuối tháng 8 và dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Nổi bật là chuỗi hoạt động “Chạm nhịp sống làng chài” và “Không gian văn hóa - phố đi bộ - Chợ đêm” được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Tĩnh Gia và xã Hoằng Tiến triển khai. Mục tiêu được đặt ra là tạo thêm sức hút, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Anh Tuân - Sỹ Thành