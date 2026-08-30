Chạm nhịp sống làng chài ven biển Hải Tiến

Sáng 30/8, UBND xã Hoằng Tiến khai trương chuỗi hoạt động “Chạm nhịp sống làng chài” và “Không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm Hải Tiến”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Người dân, du khách thích thú khi những mẻ cá được kéo vào bờ.

Hoằng Tiến là một trong những địa phương được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn, phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động “Chạm nhịp sống làng chài” và “Không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm”, nhằm có thêm nhiều sản phẩm mới tại các khu du lịch biển trọng điểm, tạo thêm sức hút, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Các sản phẩm được xây dựng theo hướng tăng trải nghiệm, khai thác giá trị văn hóa, ẩm thực và đời sống ngư dân, hướng tới thu hút du khách trong mùa thấp điểm.

Tại xã Hoằng Tiến, với hoạt động “Chạm nhịp sống làng chài”, Nhân dân và du khách sẽ được trực tiếp tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm các hoạt động lao động truyền thống như kéo lưới, gỡ cá, đan lưới, vá lưới...; giao lưu với ngư dân và khám phá đời sống sinh hoạt của cộng đồng ngư dân vùng biển Hải Tiến.

UBND xã Hoằng Tiến khai mạc chuỗi hoạt động “Chạm nhịp sống làng chài” và “Không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm Hải Tiến”.

Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ Nhân dân và du khách, các hoạt động này còn là bước đi nhằm khơi dậy, gìn giữ và lan tỏa những giá trị riêng có của biển Hải Tiến.

Không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm Hải Tiến là hoạt động tạo dựng không gian văn hóa, ẩm thực, mua sắm, vui chơi và giải trí về đêm để phục vụ Nhân dân và du khách. Đồng thời, tạo điều kiện để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ những sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Trải nghiệm kéo rùng tại biển Hải Tiến sáng 30/8.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến Lê Sỹ Thắng nhấn mạnh: Hai hoạt động, dù khác cách làm, nhưng đều chung mục tiêu phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa và nâng cao đời sống người dân. Một bên là nhịp sống làng chài mộc mạc, giàu truyền thống; một bên là không gian phố đi bộ, chợ đêm hiện đại, sôi động.

Sự kết hợp hài hòa giữa cũ và mới sẽ tạo nên sức hút riêng cho Hải Tiến - không chỉ đẹp bởi biển, mà còn đậm dấu ấn văn hóa và con người.

Ở đó, mỗi người dân, bằng những hành động giản dị như nụ cười thân thiện, món ăn ngon, cách ứng xử văn minh hay những câu chuyện chân tình, đều có thể trở thành “đại sứ”, góp phần ghi dấu ấn đẹp trong lòng du khách.

Hoạt động kéo rùng sáng 30/8 tại biển Hải Tiến thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân và du khách tham gia.

Được biết, chuỗi hoạt động “Chạm nhịp sống làng chài” và “Không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm” được tổ chức tại xã Hoằng Tiến và các phường: Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Tĩnh Gia.

Việt Hương