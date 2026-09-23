Xã Tân Ninh vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Do ảnh hưởng của mưa lớn vừa qua, nhiều khu vực trên địa bàn xã Tân Ninh bị ngập lụt. Ngay sau khi nước rút, UBND xã đã tổ chức vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống tiêu, thoát nước và phun tiêu độc, khử trùng...

Tập trung khơi thông cống rãnh sau mưa lũ.

Tại các thôn, các lực lượng và Nhân dân tập trung thu gom rác thải, cây cối gãy đổ; khơi thông cống rãnh, kênh tiêu; phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh, vệ sinh đường giao thông và các khu vực công cộng... Đồng thời, tổ chức phun tiêu độc, khử trùng tại các khu dân cư, khu vực bị ngập lụt, nơi tập kết rác và những vị trí có nguy cơ phát sinh ô nhiễm.

Người dân được tuyên truyền chủ động vệ sinh nhà cửa, xử lý nguồn nước sinh hoạt, chuồng trại và không xả rác ra đường, kênh mương, cống rãnh.

Đợt ra quân được thực hiện từ ngày 21/9 đến ngày 4/10/2026, với phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường và tiêu độc, khử trùng đến đó”.

Hương Quỳnh