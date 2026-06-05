Cảnh giác trước “ma trận” lừa đảo du lịch hè trên không gian mạng

Lợi dụng nhu cầu du lịch tăng cao trong mùa hè, cùng tâm lý muốn tiết kiệm chi phí, các đối tượng liên tục biến tướng thủ đoạn, tạo nên “ma trận” lừa đảo vô cùng tinh vi. Những lời mời chào đặt phòng giá rẻ, tour du lịch ưu đãi, vé máy bay khuyến mại hay các website, fanpage được thiết kế bài bản... đều có thể là công cụ để các đối tượng lừa đảo tiếp cận nạn nhân.

Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra vụ việc lừa đảo đặt phòng khách sạn qua mạng xã hội. Ảnh: Lê Quỳnh

Trong quá trình tìm kiếm địa điểm nghỉ dưỡng, anh V.V.T. truy cập vào fanpage có tên “Mandala Retreats Kim Bôi Hòa Bình”. Thấy fanpage có giao diện chuyên nghiệp, hình ảnh đẹp và giá thuê phòng thấp hơn đáng kể so với giá thị trường nên anh T. đã chuyển hơn 14 triệu đồng để đặt cọc. Sau khi anh T. chuyển tiền, các đối tượng lấy lý do nội dung chuyển khoản không đúng và yêu cầu anh chuyển thêm tiền để xóa lỗi hệ thống. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, anh liên hệ lại thì các tài khoản đã chặn liên lạc.

Từ tin báo của bị hại, Công an phường Quảng Phú phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra và bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1996), Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 2001) và Dương Kim Chuyên (sinh năm 2000), cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên, là các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng khai nhận từng làm việc tại Campuchia và được một số người nước ngoài cung cấp dữ liệu để về Việt Nam lập các fanpage giả mạo khách sạn, khu nghỉ dưỡng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thực tế, nhiều fanpage giả hiện nay được đầu tư rất công phu. Không chỉ sao chép hình ảnh, nội dung từ các đơn vị kinh doanh du lịch uy tín, các đối tượng còn mua tích xanh, chạy quảng cáo, tăng lượng người theo dõi và xuất hiện ở vị trí ưu tiên khi được tìm kiếm. Bên cạnh đó, các đối tượng thường tung ra những “combo” nghỉ dưỡng có giá thấp hơn giá thị trường, kèm theo hàng loạt ưu đãi như miễn phí ăn sáng, tặng vé tham quan, hỗ trợ đưa đón... Thậm chí còn đưa ra lý do “chỉ còn một phòng cuối cùng” hoặc “chương trình khuyến mại sắp kết thúc”. Chính tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội đã khiến nhiều người mất cảnh giác và nhanh chóng chuyển tiền.

Không chỉ giả mạo khách sạn, resort để lừa đặt phòng, thời gian gần đây xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo khác liên quan đến du lịch hè. Một trong những thủ đoạn phổ biến là lập website hoặc

fanpage có giao diện tương tự các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành uy tín, sau đó quảng cáo các chương trình như “vé máy bay 0 đồng”, “xả vé giờ vàng”... để dụ khách chuyển tiền giữ chỗ. Tinh vi hơn, nhiều đối tượng còn tạo nên các công ty du lịch “ảo”, sử dụng hình ảnh đẹp, thiết kế hợp đồng giả có dấu đỏ, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng bình luận tích cực nhằm tạo dựng uy tín.

Một thủ đoạn khác là giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của hãng hàng không hoặc đơn vị lữ hành. Sau khi nắm được thông tin đặt vé của khách, các đối tượng gọi điện thông báo chuyến bay thay đổi lịch trình, yêu cầu hoàn vé hoặc đổi vé trực tuyến. Nạn nhân được hướng dẫn truy cập các đường link giả mạo, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc để chiếm quyền kiểm soát thiết bị.

Các đối tượng còn lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng hình ảnh, video quảng cáo về các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp. Điều này khiến người dùng khó phân biệt đâu là nội dung thật, đâu là sản phẩm được tạo dựng nhằm mục đích lừa đảo.

Đáng chú ý, nhiều đường dây lừa đảo hoạt động rất chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ cụ thể từ chạy quảng cáo, tìm kiếm khách hàng, tư vấn chốt đơn đến hướng dẫn chuyển tiền. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, các tài khoản mạng xã hội và số điện thoại liên quan lập tức bị xóa hoặc chặn liên lạc.

Thời gian gần đây đã có không ít người trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trong mùa du lịch hè. Phần lớn nạn nhân đều có điểm chung là chủ quan, không xác minh kỹ thông tin trước khi giao dịch. Nhiều người chỉ dựa vào lượng người theo dõi fanpage, hình ảnh bắt mắt hoặc mức giá hấp dẫn để tin tưởng chuyển tiền mà không kiểm tra tính xác thực của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Trước “ma trận” lừa đảo ngày càng tinh vi, Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo: Vào mùa du lịch hè, nhu cầu đặt phòng, mua vé, đặt tour tăng cao cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động. Do đó, người dân cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời chào giá rẻ bất thường trên mạng xã hội, chỉ giao dịch qua các kênh uy tín và phải tỉnh táo để kiểm tra, xác minh kỹ thông tin, tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh đầy đủ thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo trên không gian mạng, người dân cần báo với cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Lê Quỳnh