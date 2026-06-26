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Bắt ổ nhóm mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng công nghệ cao nhằm trục lợi

Quốc Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26/6, thông tin từ Công an tỉnh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra vừa triệt phá thành công chuyên án lớn, bắt giữ ổ nhóm đối tượng chuyên thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng công cụ công nghệ cao nhằm trục lợi.

Bắt ổ nhóm mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng công nghệ cao nhằm trục lợi

Sáng 26/6, thông tin từ Công an tỉnh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra vừa triệt phá thành công chuyên án lớn, bắt giữ ổ nhóm đối tượng chuyên thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng công cụ công nghệ cao nhằm trục lợi.

Bắt ổ nhóm mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng công nghệ cao nhằm trục lợi

Các đối tượng, tang vật trong chuyên án.

Theo tài liệu điều tra, ổ nhóm tội phạm này do đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (sinh 2004) trú tại phường Long Biên, TP. Hà Nội cầm đầu. Đạt đã móc nối với nhiều đối tượng khác trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Sơn La, Bắc Ninh, TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để thực hiện hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn.

Đáng chú ý, để vượt qua hệ thống bảo mật nhiều lớp của các ngân hàng, các đối tượng đã tìm kiếm và sử dụng công cụ (Tool). Đây là một phần mềm nguy hiểm với các chức năng tinh vi: điều hướng và chiếm quyền điều khiển để can thiệp trực tiếp vào camera điện thoại di động của bị hại; vượt bảo mật sinh trắc học, khi hệ thống ngân hàng yêu cầu quét khuôn mặt trực tiếp, công cụ này sẽ chặn camera thật và thay thế bằng việc truy cập vào kho ảnh trong máy, chọn ảnh chân dung sẵn có của chủ tài khoản để đưa vào hệ thống xác thực.

Bắt ổ nhóm mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng công nghệ cao nhằm trục lợi

Đối tượng liên quan trong chuyên án khai nhận tại cơ quan công an.

Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã vượt qua hàng rào bảo mật sinh trắc học, từ đó sử dụng các tài khoản “rác” này để phục vụ thanh toán cho các hoạt động tội phạm khác như đánh bạc, rửa tiền, chạy quảng cáo bẩn...

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Đạt đã câu kết với Hoàng Đức Mạnh (sinh năm 2004) trú cùng phường Long Biên, TP. Hà Nội tham gia góp vốn, mua tài khoản ngân hàng về bán kiếm lời chia nhau. Chỉ tính từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026, hai đối tượng này đã thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngoài ra, Đạt còn bán và cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng kèm theo Tool vượt sinh trắc học cho mạng lưới chân rết tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Sau quá trình điều tra, làm rõ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng về các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng: Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Xâm phạm trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Quốc Hương

Từ khóa:

#Tài khoản ngân hàng #Tp Hồ Chí Minh #công an tỉnh Thanh Hóa #thông tin #mua bán trái phép #Công cụ #sử dụng #Trục lợi #đối tượng #Bắt giữ

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